Все, ХАНА! Даже пророки против Путина

|Известный астролог предсказал смену власти в России
Звезды подсказывают, что 2017 год станет переломным для России, и уже через несколько месяцев власть в стране может поменяться.
Об этом заявил астролог Влад Росс в эфире Обозревателя.
По его словам, Путин старается сделать все возможное, чтобы остаться на посту президента России, и, скорее всего, президентские выборы будут не в 2018 году – Путин перенесет их на осень 2017 года. Однако для российского президента это станет фатальной ошибкой, уверен Росс, и отмечает, что выборы, судя по всему, состоятся незадолго до дня рождения Путина, но с ним может произойти что-то ужасное. Астролог не исключил, что в следующем году повторится так называемый столетний цикл насильственного свержения власти –в 1917 году был переворот в России. Астролог подчеркнул, что в своих предсказаниях он исходит из Арийского календаря, по которому можно судить о смене власти.
Кроме того, следующий год является годом Верблюда, говорит Росс, и именно в это время со своих постов уходили многие лидеры – к примеру, умер Сталин, а также начался развал Советского Союза. И 2017 год также может стать для РФ, а точнее, для российской власти, критическим.
Кучма рассказал, с чем Украина не справится на Донбассе
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Комментарии
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Плешивость Путина - это постепенное превращение головы в задницу сначала по форме, а потом и по содержанию..
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Жопоголовость свидомита от тупости содержания его комментариев,напрямую завищущая от содержания его жопоголовы,которую видно из далека,под какими бы никами он не прятался.
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Ты все делаешь за деньги? или тебе хватает печенюшек и американской шоколадницы?
Рейтинг: -1
Путин подорвал Донбасс - это раз.
Повылазила братва - это два.
Понаехали чмыри - это три.
Много мрази в "Русском мире" - это, кажется, четыре.
ЛуганДону не бывать - это пять.
Против мрази сила есть - это шесть.
АТО сузилось совсем - это семь.
Свой народ в беде не бросим - это восемь.
Чуркин будет жалко блеять - это девять.
Если Путина повесить - это будет ровно десять!
Рейтинг: 1
Ты все делаешь за деньги? или тебе хватает печенюшек и американской шоколадницы?
Рейтинг: -1
Владимир Путин выступает перед народом:
- Граждане, в связи с санкциями Запада нам придется затянуть пояса и больше работать!
Голос из толпы:
- Мы будем работать в две смены!
- Спасибо, вот настоящий патриот России! И нам придется отказаться от западных товаров и продовольствия.
- Мы будем работать в три смены!
- Спасибо, патриот Родины! Кстати, а где вы работаете?
- В морге...
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-К разуму Путлера не достучаться!!!
-А прикладом пробовали?!
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Россия - единственная в мире страна, в которой проведение гей-парадов запрещают люди, которые должны их возглавлять.
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Ты все делаешь за деньги? или тебе хватает печенюшек и американской шоколадницы?
Рейтинг: -1
День рождения Путлера в РФ считается государственным праздником и называется - Х.йллоуин.