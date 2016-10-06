Все, ХАНА! Даже пророки против Путина

07.10.2016 (09:40)

Известный астролог предсказал смену власти в России

Звезды подсказывают, что 2017 год станет переломным для России, и уже через несколько месяцев власть в стране может поменяться.

Об этом заявил астролог Влад Росс в эфире Обозревателя.

По его словам, Путин старается сделать все возможное, чтобы остаться на посту президента России, и, скорее всего, президентские выборы будут не в 2018 году – Путин перенесет их на осень 2017 года. Однако для российского президента это станет фатальной ошибкой, уверен Росс, и отмечает, что выборы, судя по всему, состоятся незадолго до дня рождения Путина, но с ним может произойти что-то ужасное. Астролог не исключил, что в следующем году повторится так называемый столетний цикл насильственного свержения власти –в 1917 году был переворот в России. Астролог подчеркнул, что в своих предсказаниях он исходит из Арийского календаря, по которому можно судить о смене власти.

Кроме того, следующий год является годом Верблюда, говорит Росс, и именно в это время со своих постов уходили многие лидеры – к примеру, умер Сталин, а также начался развал Советского Союза. И 2017 год также может стать для РФ, а точнее, для российской власти, критическим.

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