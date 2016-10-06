ЧитаютКомментируютВся лента
Это читают
Это комментируют
Єдина Країна! Единая Страна! United Country

Срочно! Российские истребители вторглись в воздушное пространство Финляндии

07.10.2016 (09:47)
Инцидент произошел над Финским заливом
Инцидент произошел над Финским заливом

Министерство обороны Финляндии заявило о вторжении второго российского истребителя СУ-27 в воздушное пространство страны 6 октября. Инцидент произошел над Финским заливом к югу от города Порвоо.

Сообщается, что первый истребитель был зафиксирован в 16:43, а второй в 21:33.

В российском Минобороны отвергли обвинения, заявив, что российский истребитель Су-27, который подозревают в нарушении воздушных границ Финляндии, совершал полет по строго установленному маршруту, выполняя международные правила использования воздушного пространства. Об этом сообщило агентство РИА Новости.

Все, ХАНА! Даже пророки против Путина


Интернет-издание
UA- Reporter.com
Письмо редактору
Загрузка...

Комментарии

07.10.2016 (09:55) / От пукина и лошади лаврова

Всем Совбезом ООН объясняли безмозглому Чуркину, что в Сирии договорились о МИРЕ, а не о "русском мире"...

07.10.2016 (10:01) / Министерство правды Украины

Ты все делаешь за деньги? или тебе хватит печенюшек и шоколадницы?

07.10.2016 (09:54) / ПЕДИК ВЛАДИМИР ПУТИН

Поговорка о планах Путина:
"Гладко было на бумаге, да забыли о Гааге..."

07.10.2016 (10:01) / Министерство правды Украины

Ты все делаешь за деньги? или тебе хватит печенюшек и шоколадницы?

07.10.2016 (09:54) / ПЕДИК ВЛАДИМИР ПУТИН

- Опять двадцать пять! - устало вздохнул работник донецкого крематория, глядя на новую порцию тел российских оккупантов.

07.10.2016 (10:02) / Министерство правды Украины

Ты все делаешь за деньги? или тебе хватит печенюшек и шоколадницы?