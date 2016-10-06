Срочно! Российские истребители вторглись в воздушное пространство Финляндии

|Инцидент произошел над Финским заливом
Министерство обороны Финляндии заявило о вторжении второго российского истребителя СУ-27 в воздушное пространство страны 6 октября. Инцидент произошел над Финским заливом к югу от города Порвоо.
Сообщается, что первый истребитель был зафиксирован в 16:43, а второй в 21:33.
В российском Минобороны отвергли обвинения, заявив, что российский истребитель Су-27, который подозревают в нарушении воздушных границ Финляндии, совершал полет по строго установленному маршруту, выполняя международные правила использования воздушного пространства. Об этом сообщило агентство РИА Новости.
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