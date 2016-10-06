Парасюк хочет запретить въезд в Украину украинцам, работающим в России

07.10.2016 (10:40)

"Уезжайте с вещами и не возвращаться в Украину" - Парасюк

Народный депутат Владимир Парасюк предлагает украинским трудовым мигрантам, работающим в Российской Федерации, уезжать с вещами и не возвращаться в Украину.

Народный депутат Владимир Парасюк заявил, что не понимает и никогда не будет воспринимать украинцев, которые едут работать в Россию.

"Это неправильно. Сколько бы там денег ни было заработано, сколько бы они их не привезли в Украину, я это никогда не буду воспринимать по одной простой причине: мы уже десятки людей потеряли во время борьбы против этого врага", — сказал Парасюк в эфире канала "112 Украина".

Он предлагает таким трудовым мигрантам не возвращаться в Украину. "Я смотрю реально на вещи и хочу сказать, мы всегда спрашиваем их мнение, из-за того, что "они работают там в России". Им кто-то запрещает туда ехать? Да езжайте, можете вообще с вещами. И больше не возвращаться. Здесь стоит вопрос, почему мы не спрашиваем мнения родственников погибших участников АТО или самих участников АТО? Давайте смотреть двусторонне на эти вещи", — заявил нардеп.

При этом депутатов от БПП, которые не поддерживают введение визового режима с РФ, он считает "агентами Путина, которые дестабилизируют положение". В МВД Украины поддержали инициативу о введении визового режима с РФ. В свою очередь, глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что введению визового режима с Россией должна предшествовать "очень серьезная политическая и профессиональная дискуссия".

Также Климкин отметил, что введение визового режима — это вопрос не ближайшего времени. Вместе с тем в четверг депутаты Верховной Рады не успели рассмотреть проект постановления, которым предлагалось обратиться к правительству с рекомендацией безотлагательно принять меры по отмене безвизового режима с Россией.

По информации СМИ, депутаты решили отложить рассмотрение вопроса об отмене безвизового режима с РФ...

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