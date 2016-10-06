В Закарпатье пограничники-курсанты задержали 3-х нелегалов

07.10.2016 (11:01)

Закарпатские пограничники обнаружили и задержали группу нелегалов

Сегодня утром, в районе населенного пункта Дийда Береговского района Закарпатской области пограничники обнаружили и задержали группу лиц, которые пытались незаконным способом пересечь государственную границу и попасть в страны ЕС.

Неизвестных, которые двигались в сторону государственной границы обнаружил с помощью мобильного тепловизионного комплекса, пограничный наряд в составе курсантов 4-го курса Национальной академии Государственной пограничной службы Украины им. Б. Хмельницкого. Отметим, что они недавно прибыли в Мукачевского пограничного отряда в рамках усиления активных мероприятий, направленных на борьбу с проявлениями противоправной деятельности на границе.

Трое «путешественников» при попытке преодолеть заградительный забор поняли, что их заметили пограничники том прибегли к бегству. Однако это им не удалось, в результате спланированных и согласованных действий будущих офицеров-пограничников нелегальных мигрантов задержали. Документов при себе они не имели. По словам нелегалов один из них является гражданином Сирии, другой - Египта, еще один сообщил, что он является выходцем из Пакистана.

Задержанные доставлены в пограничное подразделение. Сейчас идет выяснение обстоятельств правонарушения и составления административно-процессуальных документов. Решение об ответственности перед законом и дальнейшую судьбу задержанных определит суд.

Отметим, что несмотря на холодные погодные условия иностранцы очень замерзли, а люди, которые занимаются незаконной переправкой лиц через границу ради неправомерной выгоды, покинули своих «подопечных» на произвол судьбы, несмотря на их дальнейшую судьбу.

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