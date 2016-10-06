В Украине появился еще один праздник

07.10.2016 (11:07)

День Достоинства и свободы будут отмечать 21 ноября

Петр Порошенко подписал указ, согласно которому в Украине будут отмечать День Достоинства и свободы ежегодно, 21 ноября.

Cегодня президентом было подписано распоряжение о «Праздновании Дня достоинства и свободы в 2016 году».

В сообщении говорится о том, что новый праздник направлен на чествование мужества всех участников революционных событий в Украине, людей, которые отстаивали европейское будущее страны и права человека. Также праздник посвящается преданности идеалам свободы активистов и их участию в переменах, которые произошли в стране. Праздник будет отмечаться ежегодно, 21 ноября по всей стране. И он будет связан со всеми событиями, которые произошли в 2004 году, во время Оранжевой революции, а также в 2013 году, во время Революции достоинства.

Петр Порошенко поручил правительству создать специальный комитет по подготовке к празднованию 21 ноября Дня достоинства и свободы. К работе по подготовке к празднику также будут привлечены местные органы власти, территориальные общины, самые активные участники событий 2004 и 2013 годов.

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