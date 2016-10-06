Ремонт дороги в Карпатский биосферный заповедник увеличит приток туристов, - Москаль (ФОТО)

07.10.2016 (11:21)

Развитие туристической отрасли зависит от качества автомобильного сообщения

Состояние дорог самых горных населенных пунктов Тячевского района, которые имеют большую перспективу развития туризма и рекреации, Геннадий Москаль осмотрел во время рабочей поездки.

В отдаленной части района - с. Малая Уголька расположен Карпатский биосферный заповедник с уникальными в мировом масштабе по площади, по состоянию сохранения, строением и богатством флоры и фауны буковыми пралесами, которые внесены в перечень объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Для туристов сюда проложен пешеходный туристический маршрут на пути которого одна из крупнейших карстовых пещер украинских Карпат - "Дружба", в которой найдены останки первобытного человека. Эти чрезвычайно живописные места привлекают и туристов, и ученых, однако препятствием становится отсутствие сюда дороги. Даже в советские времена в деревне не прокладывался асфальт.

- Мы убедились в Синевире, где сделали новую дорогу, насколько развитие туристической отрасли зависит от качества автомобильного сообщения, - отмечает Москаль в разговоре с руководством района. - После того, как отремонтировали направление в долину нарциссов, количество гостей туда так же выросло в несколько раз. Поэтому нужно всеми возможными способами развивать дорожную инфраструктуру на Тячевщине, тогда к вам тоже придут туристы.

Руководитель области поручил немедленно изготовить проектно-сметную документацию на ремонт дорог в пределах сел Угля, Малая Уголька и Большая Уголька, а также в направлении Карпатского биосферного заповедника. Москаль лично будет искать источники для финансирования работ в следующем году, в частности, в местном, районном, областном бюджетах и ​​фонде регионального развития.

Карпатский биосферный заповедник - уникальный музей экологии гор