Неждали?! Кравчук тепло поздравил Путина с днем рождения

07.10.2016 (11:38)

Я поздравляю Владимира Владимировича с днем рождения с надеждой на будущее

Первый президент независимой Украины Леонид Кравчук внезапно поздравил президента РФ Владимира Путина с его 64-м днем рождения.

В частности, в беседе с НСН Кравчук сказал: "Я поздравляю Владимира Владимировича с днем рождения с надеждой на будущее".

"У меня очень большая библиотека классической литературы, прежде всего русской, я учился в Москве, я объездил пол-России. И у меня есть четкое впечатление: Россия должна подниматься, опускаться больше нельзя", - подчеркнул первый украинский президент.

При этом Кравчук добавил: "Владимир Владимирович сейчас имеет возможность, пользуясь своим имиджем и поддержкой в стране, поднять Россию на такую высоту, которой она достойна - на очень большую высоту".

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