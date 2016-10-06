Неждали?! Кравчук тепло поздравил Путина с днем рождения

|Я поздравляю Владимира Владимировича с днем рождения с надеждой на будущее
Первый президент независимой Украины Леонид Кравчук внезапно поздравил президента РФ Владимира Путина с его 64-м днем рождения.
В частности, в беседе с НСН Кравчук сказал: "Я поздравляю Владимира Владимировича с днем рождения с надеждой на будущее".
"У меня очень большая библиотека классической литературы, прежде всего русской, я учился в Москве, я объездил пол-России. И у меня есть четкое впечатление: Россия должна подниматься, опускаться больше нельзя", - подчеркнул первый украинский президент.
При этом Кравчук добавил: "Владимир Владимирович сейчас имеет возможность, пользуясь своим имиджем и поддержкой в стране, поднять Россию на такую высоту, которой она достойна - на очень большую высоту".
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Рейтинг: 3
Комментарии
Рейтинг: -3
Cтарий жид і рижа мавпа!!!
Рейтинг: -1
Мне лично Кравчук никогда не нравился...пердун старый..
Рейтинг: -6
День рождения Путлера в РФ считается государственным праздником и называется - Х.йллоуин.