Ужгородский горсовет тесно сотрудничает с патрульной полицией (ФОТО)

07.10.2016 (11:50)

Ужгородский горсовет передал патрульным необходимую им технику и экипирововку

Ужгородский городской совет передал патрульным необходимую им технику и экипировку. В частности, экипировку для велопатрулей, ноутбуки, видеорегистраторы, маршрутизатор и тому подобное. Еще на 30 000 гривен приобретет оборудование для детских площадок, которое поможет детям изучать правила дорожного движения.

Все - в рамках Программы материально-технического обеспечения патрульной полиции в городах Ужгороде и Мукачево, которую принял Ужгородский городской совет.



Имеем полностью сотрудничает с патрульной полицией в Ужгороде, готов поддерживать и помогать и в дальнейшем. К слову, решен вопрос с тем, чтобы патрульные получили полный доступ к видеокамерам, которые на балансе у городского совета, поэтому сейчас дежурный патрульной полиции может видеть, что происходит на улицах города.

Полиция Ужгорода обзавелась велосипедами (ФОТО)