Штраф за нетрезвое вождение могут повысить до 100 тыс. грн

07.10.2016 (12:04)

В Украине инициируют повышение штрафа за вождение авто в нетрезвом состоянии

В Украине инициируют повышение штрафа за вождение автомобиля в нетрезвом состоянии, если это привело к ДТП с пострадавшими. Согласно предложению, водителю может грозить тюрьма или штраф в размере 102 тысяч гривен.

Соответствующие изменения предлагается внести в дополнение к ст. 286 Уголовного кодекса Украины.

В частности, предусматривается усиление ответственности за вождение в нетрезвом состоянии или в состоянии, обусловленном употреблением наркотических или других одурманивающих средств, если они причинили потерпевшему телесные повреждения средней тяжести.

За такое нарушение предлагается взимать штраф от 4 до 6 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан (68-102 тыс. грн) или назначать исправительные работы на срок до двух лет, или арест на срок до шести месяцев, или заключение до трех лет с лишением права управления транспортными средствами на такой же срок.

Напомним, в июле этого года Верховная Рада ужесточила наказание за управление автотранспортом в состоянии алкогольного опьянения. Сейчас нанесение травм средней тяжести пьяным водителем за рулем наказывается штрафом от 200 до 500 необлагаемых минимумов доходов граждан.

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