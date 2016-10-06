Жители Закарпатья активно сдают в полицию нелегальное оружие

07.10.2016 (12:13)

Закарпатцы добровольно сдают сотрудникам полиции оружие

Только за вчерашние сутки закарпатцы добровольно сдали сотрудникам полиции 4 единицы оружия: два охотничьих ружья, нарезное ружье и газовый пистолет.

На Закарпатье продолжается месячник добровольной сдачи оружия, в ходе которого граждане имеют возможность легально избавиться незарегистрированного оружия, а при желании еще и зарегистрировать ее на себя в установленном законом порядке.

Так, в течение суток 6 октября в полицию сдали 4 единицы оружия. В частности, житель с.Худльово Ужгородского района принес газовый пистолет. Оружие не пригодно для стрельбы и подлежит уничтожению.

Другой житель Ужгородщины, с с.Анталовцы, сдал в полицию нарезную винтовку чешского производства, которую он, как говорит, нашел в канаве. Оружие мужчина намерен официально зарегистрировать на себя.

Охотничье ружье «ИЖ» и гладкоствольное ружье сдали граждане в Мукачевскую и Тячевскую полицию. Оба граждане также намерены зарегистрировать данное оружие на себя.

Напоминаем, что добровольная сдача незарегистрированного оружия во время проведения месячника освобождает ее владельца от уголовной ответственности.

Отдел коммуникации полиции Закарпатской области.

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