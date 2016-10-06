ДТП в Закарпатье: Микроавтобус перевернулся и вылетел под встречное авто (ФОТО)

07.10.2016 (13:19)

В Закарпатье на трассе столкнулись KIA и Mercedes

Сегодня, 7 октября, на 735 километре трассы Киев-Чоп, возле села Ганьковица Савалявского района, водитель «Mercedes Sprinter» не справился с управлением и въехал в металлический отбойник. В результате столкновения микроавтобус перевернулся и вылетел на встречную полосу, где ехал легковой автомобиль «КИА».

В результате столкновения пятеро пассажиров «КИА» остались невредимыми, а пять человек с «Mercedes Sprinter» требовали немедленной помощи. По трассе Киев-Чоп как раз проезжал служебный автомобиль следственного управления ГУНП в Закарпатской полиции, правоохранители ехали на другой вызов в соседний район, именно они и помогли пассажирам микроавтобуса.

Всех пострадавших, получивших повреждения в результате столкновения, доставлено в Савалявскую районную больницу, их жизни сейчас ничего не угрожает. На месте ДТП работает следственно-оперативная группа. Полиция устанавливает все обстоятельства аварии.

Отдел коммуникации полиции в Закарпатской области.

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