В Ужгороде патрульные обнаружили грузовик с подозрительным товаром (ФОТО)

07.10.2016 (13:52)

Ужгородские патрульные обнаружили грузовик с товаром неизвестного происхождения

Вчера во время дневного патрулирования ужгородские патрульные обнаружили грузовой "DAF" с полуприцепом, с которого разгружали товар иностранного происхождения.

Прицеп был заполнен вещами и предметами быта различных торговых марок. Никаких сопроводительных документов или документов, удостоверяющих бы происхождения или факт купли-продажи ни водитель, ни присутствовали работники не имели.

Для выяснения обстоятельств патрульные решили вызвать на место следственно-оперативную группу и работников государственной фискальной службы. Также были привлечены работники межведомственного целевого центра по предотвращению выявления нарушений законодательства по вопросам государственного таможенного дела.

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