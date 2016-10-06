На Закарпатье пограничники в микроавтобусе выявили тайник с сигаретами (ФОТО)

07.10.2016 (14:05)

На границе в Закарпатье конфисковали микроавтобус за контрабанду сигарет

На Закарпатье сотрудники Государственной пограничной службы обнаружили в конструктивных особенностях транспортного средства оснащенные тайники с сигаретной продукцией, которую перевозили скрыто от погранично-таможенного контроля.

Во время осмотра микроавтобуса марки «Mercedes Sprinter», 2001 года выпуска, пограничники Мукачевского отряда совместно с представителями Межведомственного целевого центра по предотвращению выявления нарушений законодательства по вопросам государственной таможенного дела, обнаружили скрытые сигареты.

В авто, которым выехать из Украины в Венгрию пытался наш 32-летний соотечественник, правоохранители нашли 74 пачки сигарет. С которых 24 - украинец пытался скрыть в полостях под боковыми декоративными накладками, еще 50 пачек находилось под передним сиденьем пассажира.

Изъятые сигареты оценены в более чем 1500 гривен, а сумма оценки авто, которое изъяли, составила почти 128 000 гривен.

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