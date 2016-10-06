Разыскивая воров мукачевские патрульные нашли в доме незарегистрированное оружие (ФОТО)

07.10.2016 (14:14)

Вместо воров патрульные Мукачево нашли оружие

Сегодня около 1 часа ночи экипаж мукачевских патрульных получил сообщение о проникновении в частное домохозяйство.

Вызов был на улицу Панфиловцев. Полицейские быстро добрались нужного адреса, где их уже ждал заявитель. Мужчина сообщил, что к нему во двор проник неизвестный.

При осмотре придомовой и прилегающей территории, у патрульных возникло подозрение, что неизвестные лица могли проникнуть и в соседние домохозяйства. Поэтому с целью предупреждения преступления и с согласия собственника полицейские осмотрели и соседний двор.

При осмотре в гаражном недостроенном помещении патрульные обнаружили предмет, похожий на огнестрельное гладкоствольное ружье. Разрешительных документов владелец на него не имел.



Полицейские вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу. Делом занимаются следователи.

Напоминаем, на территории Украины запрещается оборот оружия, не внесенных в государственный оружейного кадастра (кроме несовременной оружия) и незаконный оборот оружия и боеприпасов к оружию.

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