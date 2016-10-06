Скоро в Украине начнется эпидемия гриппа

07.10.2016 (15:06)

В Украине первые случаи заболевания гриппом начнутся уже в начале декабря

Первые случаи заболевания ожидаются в начале декабря

В Украине первые случаи заболевания гриппом начнутся уже в начале декабря.

Об этом в ходе пресс-конференции заявила заведующая отделом респираторных и других вирусных инфекций Института эпидемиологии и инфекционных заболеваний им. Громашевского Алла Мироненко.

По ее словам, эпидемия гриппа ожидается во второй половине января или в начале февраля.

"По срокам, когда мы это ожидаем (эпидемический порог заболеваемости гриппом, - ред.), он нам делает сюрпризы под Новый год. Но циркуляция может начаться уже в декабре месяце. До эпидемического порога этот процесс может прийти во второй половине января или в начале февраля", - отметила она.

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