Скоро в Украине начнется эпидемия гриппа

|В Украине первые случаи заболевания гриппом начнутся уже в начале декабря
Первые случаи заболевания ожидаются в начале декабря
В Украине первые случаи заболевания гриппом начнутся уже в начале декабря.
Об этом в ходе пресс-конференции заявила заведующая отделом респираторных и других вирусных инфекций Института эпидемиологии и инфекционных заболеваний им. Громашевского Алла Мироненко.
По ее словам, эпидемия гриппа ожидается во второй половине января или в начале февраля.
"По срокам, когда мы это ожидаем (эпидемический порог заболеваемости гриппом, - ред.), он нам делает сюрпризы под Новый год. Но циркуляция может начаться уже в декабре месяце. До эпидемического порога этот процесс может прийти во второй половине января или в начале февраля", - отметила она.
В Украине запретили продажу "Мезим Форте"
Рейтинг: 1