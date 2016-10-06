Ольга Фреймут спалилась на заказе наркотиков

|Ольга хотела заказать через интернет наркотические средства
Чем дольше Ольга Фреймут занимается проверкой качества отечественной сферы услуг, тем больше проблем пытается решить.
Заехав в Херсон с инспекцией социальных объектов, телеведущая не ограничилась поверхностным осмотром больниц и школ, а решила пойти еще глубже, объявив настоящую войну наркомании.
Для этого Ольга попыталась заказать через интернет наркотические средства, что ей удалось без особого труда. А когда дело дошло до приема товара, ею была вызвана оперативная группа. Злоумышленники в итоге были задержаны, а наркотики изъяты.
Чувствую, новый сезон «Инспектора Фреймут» будет очень зрелищным.
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