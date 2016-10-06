В Ужгороде пьяный на маршрутке кувыркнулся в кювет (ФОТО)

|Патрульные обнаружили в Ужгороде маршрутку в кювете
В ночь на 7 октября во время патрулирования на улице Краснодонцев ужгородские полицейские обнаружили автомобиль РУТА (маршрутный автобус), который находился в кювете. Автомобиль была перевернута на бок.
На водителя составили протокол за ДТП, а также по ч.4 ст.130 КоАП (употребление водителем транспортного средства после ДТП с его участием алкоголя, или до проведения уполномоченным лицом медицинского осмотра с целью установления состояния алкогольного, наркотического или другого опьянения или до принятия решения об освобождении от проведения такого осмотра).
Меру наказания установит суд.
ДТП в Закарпатье: Микроавтобус перевернулся и вылетел под встречное авто (ФОТО)
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