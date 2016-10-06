Лукашенко готов воевать с Западом за Россию

07.10.2016 (16:15)

...но в Украину на танках не поедем - Батька

Лукашенко подчеркнул, что Беларусь не будет воевать в Сирии или Украине, но будет защищать Россию "на западном направлении"

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что его страна не будет ввязываться в военные конфликты, в том числе на территории Украины, но будет защищать Россию "на западном направлении". Об этом он сказал в обращении к депутатам Палаты представителей и членам Совета Республики Национального собрания Беларуси.

"Белорусская армия оснащена самым современным оружием и способна дать отпор любому агрессору… Но вы должны понимать, что все, что я говорю, - это чтобы не было войны. Мы не будем бряцать оружием ради какой-то крутизны", - сказал Лукашенко.

Он подчеркнул, что Беларусь - миролюбивая страна, поэтому не будет воевать в Сирии. По его словам, для Беларуси "это невозможно, да и не нужно".

Также Лукашенко подчеркнул, что белорусских войск не будет и в Украине. "Мы в Украину на танках не поедем, мы на тракторах туда поедем. Это наши братья, это славянское единство, которое никому не позволено разрушить", - сказал он.

"Мы вместе с русским народом, россиянами, будет защищать общее Отечество здесь, на не менее важном для России западном направлении", - подчеркнул президент Беларуси.

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