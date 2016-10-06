В Мукачево камеры видеонаблюдения зафиксировали крутое ДТП (ВИДЕО)
07.10.2016 (16:38)
Иномарк "Ford" столкнулась с другой иномаркой "Daewoo Lanos"
На кольцевой развязке между улицами Мира и Томаша Масарика в Мукачево камеры видеонаблюдения зафиксировали дорожно-транспортное происшествие.
Иномарку "Ford", которая двигалась с улицы Мира, за сложных погодных условий и скользкую дорогу, занесло. В результате это транспортное средство столкнулось с другой иномаркой "Daewoo Lanos" (такси), которая стояла на парковке.
Оба транспортных средства получили в результате столкновения повреждения.