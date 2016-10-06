В Мукачево камеры видеонаблюдения зафиксировали крутое ДТП (ВИДЕО)

07.10.2016 (16:38)

Иномарк "Ford" столкнулась с другой иномаркой "Daewoo Lanos"

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На кольцевой развязке между улицами Мира и Томаша Масарика в Мукачево камеры видеонаблюдения зафиксировали дорожно-транспортное происшествие. Иномарку "Ford", которая двигалась с улицы Мира, за сложных погодных условий и скользкую дорогу, занесло. В результате это транспортное средство столкнулось с другой иномаркой "Daewoo Lanos" (такси), которая стояла на парковке.Оба транспортных средства получили в результате столкновения повреждения.