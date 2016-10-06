Украинцы смогут поставлять в Чехию лечебную коноплю

07.10.2016 (17:02)

Украинцы в рамках договора об Ассоциации с ЕС смогут поставлять наркотики

Чешский поставщик лечебной конопли фирма Elkoplast, победитель тендера, не смогла выполнить условия контракта, подписанного с Государственным управлением по контролю над лекарствами. Таким образом, чешские пациенты лишились возможности получить лекарство по доступной цене.

Фирма не смогла обеспечить необходимую сертификацию своей продукции и расфасовку лечебной конопли в упаковку в соответствии с нормами, предписанными управлением. Согласно условиям контракта, фирма Elkoplast должна была поставить в аптеки 40 килограммов сухой лечебной конопли. В рамках первой партии управление приняло лишь 11,2 килограмма данного вида лекарства.

Теперь чехи ищут надежного поставщика конопли. Украинцы в рамках договора об Ассоциации смогут поставлять наркотик нашим партнерам по Евросоюзу. Сам Бог послал нам такую удачу! Не придется больше думать о пополнении бюджета !!!