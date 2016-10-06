В Закарпатье бывший зэк по-зверски зарезал свою сожительницу

07.10.2016 (19:18)

На Закарпатье работники полиции раскрыли убийство молодой женщины

В Воловецком районе правоохранители задержали ранее судимого мужчину, который причастен к убийству своей сожительницы.

7 октября 2016 года к полицейским обратился житель Воловеччины. Мужчина сообщил, что в доме по месту жительства он нашел мертвой свою племянницу.

Работники полиции, прибыв на место происшествия, обнаружили в спальне на кровати тело 42-летней женщины с ножевым ранением.

Дело расследовали местные полицейские совместно с коллегами из областного управления полиции. И уже через несколько часов совместными усилиями им удалось задержать причастного к смерти женщины мужчины - ранее судимого 37-летнего сожителя убитой. Все собранные улики указывают именно на него.

Правоохранители установили все обстоятельства убийства. 6 октября около 23 часов между сожителями возник конфликт, в ходе которого человек, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанес женщине удар ножом в грудь, который стал для нее роковым.

Следователь объявил задержанному о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство). Подозреваемый помещен в изолятор временного содержания. Санкция данной статьи предусматривает от семи до пятнадцати лет лишения свободы.

Отдел коммуникации

полиции Закарпатской области

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