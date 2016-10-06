Секс на первом свидании... Убойная статья, почему стоит давать при знакомстве

07.10.2016 (19:55)

Эта крошка "за" секс на первом свидании

Не лишай себя возможности великолепно провести время с кем-то, дорогой друг. Иди вперед и получи удовольствие

Ты когда-либо слышал о правиле третьего свидания? Готовы поспорить, что да.

Это глупое правило этикета свиданий, которое значит, что ты должен дождаться по крайней мере третьей встречи, чтобы заняться сексом. Это все привязано к традиционным (читай – сексистким) ценностям, тесно связанным с понятием “сперва добейся меня” и “я так просто не даю”.

Многие из тех, кто отказывался от близости во время первых встреч в поисках того или той самой в итоге признавались, что такой выбор – полное дерьмо. Заниматься сексом на первом свидании – нормально.

Мы не собираемся сказать, что ты должен заниматься сексом на первом свидании даже если ты этого не хочешь, мы хотим убедить тебя в том, что в этом случае не нужно чувствовать себя виноватым. На календаре 2016 год. Долгие ожидания и притирки оставь в устаревшем кодексе поведения на свидании, не трать на это время.

И вот почему.

ПЛОХОЙ СЕКС — ТАК СЕБЕ СЮРПРИЗ

Понятно, что некоторые хотят как следует узнать кого-то перед тем, как заняться сексом.Если это твой моральный ориентир – пожалуйста, поступай, как знаешь. Нужно спать с кем-то только тогда, когда ты готов. Неважно, будет ли это первое свидание или двадцать первое, все зависит от тебя.

Не надо терпеть возмутительное поведение парня, который тебе не нравится, а также связываться с тем, кто ничего не умеет в постели. Плохой секс? До свидания.

Нужно понять, с кем ты имеешь дело до того, как начнете раздеваться и пока между вами не возникнет никакого эмоционального сближения (читай – чувств).

Лучше сразу заняться сексом и понять, что потом из этого может выйти. Если все прошло хорошо и партнер знал, что делает, можно смело идти на второе свидание. Если нет, то прощайтесь.

ТЫ — ЖИВОЕ СУЩЕСТВО

Заниматься сексом на первом свидании нормально, потому что у тебя есть потребности и ты не должен за них извиняться (лишь бы никто не был против). Очень часто девушки жалуются своим подругам, что они переспали с кем-то на первом свидании, и поэтому все испортили.

Ничего не испортили! Ну что вообще можно было разрушить сексом? Ты взрослый ответственный человек. Ты решаешь, как распорядиться своим телом. Секс – часть жизни. Нет ничего плохого в том, чтобы просто наслаждаться моментом и плыть по течению. Это свидание. Разве на свидании не должно быть весело и хорошо?

РАЗВЕ У ТЕБЯ ЕСТЬ ВРЕМЯ НА ГОЛОВОЛОМКИ?

Мы всегда должны любить себя и заниматься сексом. Отвратительно, когда люди, занимающиеся сексом на первом свидании, говорят, что в тот день дело было не в сиськах.

Здорово, когда на первом свидании все прозрачно и по-честному. Не переигрывай. Мы все хотим встретить парням с крепким членом или девушку с узкой вагиной, разве не так? Не веди себя так, будто бы ты хороший скромный мальчик или домашняя девочка, когда на самом деле ты просто хочешь хорошо провести вечер в постели.

СЕКС — ЭТО ВЕСЕЛО

Лучше секса ничего нет. В нашем мире, полном хаоса и разрушения, секс – одно из тех редких и естественных удовольствий, которое заслуживает каждый человек без каких-либо последствий. Каждый должен получать оргазмы ежедневно. Возможно, именно в этом секрет мира во всем мире.

Секс на первом свидании не может быть плохим только потому, что вы встретились впервые. Если ты к этому готов, то вперед.

Если он или она не позвонит – значит, это не тот человек, с которым ты хотел бы встречаться.

По правде говоря, ты не хочешь заниматься сексом на первом свидании из-за того, что боишься прослыть шлюхой и не получить приглашение на второе свидание. Если свидание действительно великолепно – уединяйтесь и трахайтесь! Если тебе не перезвонят, то знай – это характеризует больше твоего партнера, а не тебя.

Откровенно говоря, не надо встречаться со столь незрелым и грубым человеком. Если ты занялся с кем-то сексом, а потом тебя тут же слили – ну и к черту. Они – полный отстой и не стоят твоего времени.

Тайные женские фантазии о сексе и их практическая реализация (ФОТО)