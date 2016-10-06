Погода в Закарпатье и Ужгороде в субботу, 8 октября

08.10.2016 (09:00)

В Ужгороде будет ясно, а после обеда на небе появятся облака, без осадков

В Закарпатской области ожидается переменная облачность, без существенных осадков.

Ночью и утром: на большей части территории на поверхности почвы и в воздухе заморозки 0-5°, местами туман, на отдельных участках горных дорог гололедица. Ветер северный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 3° тепла - 2° мороза, днем ​​9-14° тепла, в горах местами ночью до 5° мороза, днем ​​2-7° тепла.

В Ужгороде также переменная облачность, без существенных осадков. Ветер северный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 1-3°, днем ​​12-14° тепла.

Восход 07:40

Закат 18:56

Температура за последние 130 лет 08 октября:

макс: 24.3° (1991)

мин: -2.2° (1979)

Народный прогноз погоды: В этот день отмечается Преставление преподобного Сергия, игумена Радонежского. Наши предки приметили, если на Сергия первый снег выпадет, то зима установится на Михайла (21 ноября). А если хорошая погода в этот день, то стоять ей целых три недели.