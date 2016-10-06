Погода в Закарпатье и Ужгороде в субботу, 8 октября

|В Ужгороде будет ясно, а после обеда на небе появятся облака, без осадков
В Закарпатской области ожидается переменная облачность, без существенных осадков.
Ночью и утром: на большей части территории на поверхности почвы и в воздухе заморозки 0-5°, местами туман, на отдельных участках горных дорог гололедица. Ветер северный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 3° тепла - 2° мороза, днем 9-14° тепла, в горах местами ночью до 5° мороза, днем 2-7° тепла.
В Ужгороде также переменная облачность, без существенных осадков. Ветер северный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 1-3°, днем 12-14° тепла.
Восход 07:40
Закат 18:56
Температура за последние 130 лет 08 октября:
макс: 24.3° (1991)
мин: -2.2° (1979)
Народный прогноз погоды: В этот день отмечается Преставление преподобного Сергия, игумена Радонежского. Наши предки приметили, если на Сергия первый снег выпадет, то зима установится на Михайла (21 ноября). А если хорошая погода в этот день, то стоять ей целых три недели.
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