Ани Лорак: Сексуальность не пропьешь

08.10.2016 (10:02)

Талантливый человек - это уже сексуально

В интервью "КП" Ани Лора рассказала о том, как ее изменило материнство, сравнениях с Аллой Пугачевой, семейном счастье и сценическом образе.

С Каролиной, как обычно, говорить не просто - уж больно она солнечная, легкая, "идет по жизни смеясь". Но мы перед большим сольным концертом, который пройдёт 7-го октября в "Крокус Сити Холле" решили копнуть поглубже, задавая певице откровенные вопросы, чтобы раскрыть ее с неизвестных сторон

- У Беллы Ахмадулиной есть интересная фраза: "Есть одна уважительная причина плакать - это искусство". Вы с ней согласны?

- Я скорее соглашусь. Но это не единственная причина для слез. Есть слезы грусти и радости. Понятное дело, что чувствуя любовь мы плачем от наполняющих нас чувств. Дети могут своими поступками вызвать "хорошие" и "плохие" слезы. Но искусство может заставить тебя испытывать настоящий катарсис. Когда ты смотришь на какую-то картину, например, прочитаешь какую-то книгу, фильм посмотришь - и чувствуешь, как твоя душа вибрирует просто от эмоций.

- А вот что делать, если вдруг на концерте Вы внезапно начинаете плакать, как-то особенно прочувствовав свою песню? Что вы делаете тогда?

- Могу поплакать. А что такого? Если плачешь же, то не взахлёб. Вдруг строчечка попала мне какая-то в сердце, я допеваю и отворачиваюсь, музыканты доигрывают. Слава Богу, что на моих концертах всегда живой звук, поэтому я опускаю микрофон, а музыка играет. Вот недавно в Германии такое было - первый концерт, я, чувства меня затронули, и что-то вспомнила...

- Мне кажется, что раньше Ваше отношение к тому, что вы поёте, было менее осознанным. Меньше получалось пропускать через себя и чувствовать

- Мы меняемся, не стоим на месте. И песни были другие - веселые, легкие. Я в драму не углублялась. Потом раз разбили сердце, пришло разочарование. Потом полюбила, стала счастливой. Материнство внесло свою лепту - женщина по-настоящему раскрывается, когда становится мамой. Оказывается, главная твоя задача - это выносить 9 месяцев и дать жизнь маленькому существу. Поэтому, когда я сейчас пою, это не просто интонация. Вот я тут пришла в студию записывать песню "Разве ты любил" - записали с одного дубля. Я знала, о чем она, и мне не надо было настраиваться.

- Эта песня, такая прямо "пугачевская", с "драмой". Вас с ней, конечно, в чем-то сравнивают, но вы стараетесь от этих сравнений уходить, не "берёте" приемы Аллы...

- Всех артистов с кем-то сравнивают - может быть потому, что так проще. Но я всегда представляла, что у меня свой путь. Я бы хотела каждый день быть лучше себя вчерашней, а не сравнивать себя с великими певицами.

- Амбиции - это важно. Но для вас ваша жизнь - это постоянный стресс или же просто привычная рутина, если можно так сказать?

- Нас можно, кстати, сравнить со спортсменами. Это как забег на длинную дистанцию с преодолением препятствий. Мне лично ничего не давалось легко. Сколько я себя помню на каких-либо конкурсах - я перед выступлениями заболеваю. Помню, в Америку в 96-м году на важный конкурс не дают визу и все под срывом. Я прилетаю, и нахожусь в ужасном состоянии из-за адаптации, но беру всю волю в кулак, внушаю себе, что усталости нет, вторых мест не бывает. Как у спортсменов. И я выхожу и завоевываю гран при. Также было и на Евровидении - приехала и заболела, плюс другие сложности. Мои сольные концерты - тоже какие-то сложности.

- Говорят, что это же чисто психосоматика - когда человек переживает, то заболевает, чтобы избежать стресса...

- Абсолютно. Я же улыбаюсь все время, моя задача - позитив. "Смех и радость мы приносим людям", как было в Бременских музыкантах. Но внутри, конечно, все переживаю. И, видимо, и правда организм так дает о себе знать. Говорит - "ку-ку, я существую".

- К слову про "смех и радость" - а заплакать, расклеиться, поныть при муже, дочке, можете себе позволить?

- При Софии, наверное, нет. Она все-таки должна видеть меня на позитиве. Я не имею права быть слабой с ней. А с мужем, конечно, могу. А с кем же еще тогда? Он, наверное, единственный человек, который видит меня в разных "женских" проявлениях. Могу с ним и похандрить, и депрессии свои показать и усталость, что "я уже не могу", "не хочу вставать в самолётик обними меня". Дом для меня - это дом, не театр. А как? На сцене - театр, в жизни - театр. Если еще и дома - то так же задохнуться можно. Есть такие, которые быстренько макияж наносят за полчаса до пробуждения мужа... Что-то в этом, конечно есть. Но мне муж говорит, что я самая красивая, когда просыпаюсь без макияжа. И я ему верю.

"УДАЧНО ВЫЙТИ ЗАМУЖ" ЗА ДЕНЬГИ НЕЛЬЗЯ

- Хочется, кстати, затронуть важную на данный момент тему - во всем мире разворачивается история "Женщины за права женщин". Многие актрисы выступают за равноправие, за одинаковые зарплаты для обоих полов И так далее. А у нас про это молчат и считают (в том числе и женщины) что феминистки - это такие грязные тетки, которые не бреют подмышки. Что вы думаете по этому поводу?

- Я думаю, что все, что связано с детьми - тут я могу стать рупором, и очень активно помогать, курировать больницы и т.д. публично или нет. А насчёт феминизма - я считаю, что нашим женщинам нужна помощь в каком-то самообразовании, любви к себе, ощущении, что ты сама влияешь на свою жизнь. Нас долго воспитывали, что ты выйдешь замуж - и все, жизнь сложилась. И ты будешь счастлива. А это же в большинстве случаев далеко не так. А еще я не понимаю, что такое "удачно выйти замуж"....

- Многие думают, это когда муж тебя обеспечивает...

- Окей, но это же не значит, что ты счастлива? Финансы есть на все - хорошо. Он дарит дорогие подарки, вы едете на море, женитесь, рожаете детей, есть возможность на хорошие сады, институты, и так далее. Если в этом есть любовь, то здорово. Но если, расшифровывая фразу про "удачное замужество" для тебя на первом месте деньги, а не чувства, то все плохо. Есть материя и есть душа и она важнее. Если ты найдёшь своего родненького человека и построишь с ним партнёрские отношения, то будет клево. Вы переживаете вместе все события - твои дни рождения, рождения детей, важные совместные даты. А не то что он через ассистента тебе передаёт букеты и украшения. Так же мне кажется, важно, чтобы женщина реализовалась не только в семье, но и как личность. И тогда есть возможность построить здоровые отношения. Пока ты молодая, то ты свежа и красива. Но если вас ничего не связывает, то он выберет через какое-то время просто улучшенную версию тебя. Почему так случается? Потому что с личностями интересно. А с девочками, которые тебя удовлетворяют физически - это временно. Молодость и красота - не та карта, на которую надо ставить. Поэтому сделайте свою карьеру. Надо состояться в той профессии, где может себя проявить. И мысли об "удачном" замужестве пропадут. У тебя потому что тогда "всегда будет удачно".

Но есть много женщин, которые считают, что их внешность не позволяет выйти замуж, и не выходят. Другие просто не хотят и живут одни. Я точно знаю, что многие считают, что это неправильно и ты не настоящая женщина. Обязательно надо быть счастливым.

- Можно быть счастливым одному?

- У тебя могут быть близкие другом друзья, родные. Ты можешь встречаться со своим человеком и без росписи. Даже если ты внешне не самая привлекательная, то можешь заинтересовывать чем-то другим. Если не может придумать, чем привлечь, значит дура. А как еще можно сказать? Развей в себе что-то, что может привлекать людей. Способный и талантливый человек - это уже сексуально. Очень много, кстати, не симпатичных артистов и политиков. Но этого никто не замечает, потому что у них имидж и харизма и таланты.

Потому что когда человек в работе "горит", реализовался в чем-то, то ты уже думаешь, что тебе хочется с ним поговорить, видишь, что он классный. А сколько примеров мужчин - входит и ты понимаешь, что никогда бы не посмотрела в его сторону. А он начинает говорить, и ты влюбляешься в его харизму, как в интересную книгу. Так же и к женщинам.

- Кстати, женщин очень гнобят за то, что они выбирают себе богатых или мужчин, а на бедных даже не смотрят. А мне кажется, что это нормально еще с древних - если мужчина может "убить мамонта", то он и свою самку сможет содержать и потомство обеспечить.

- Я последнее время приучаю себя к трём "не" - не поучать, не осуждать и не жаловаться. Потому что каждый делает свой выбор сам. Но изначально, конечно, мы стремимся к сильным, как слабые женщины. Но я бы хотела подчеркнуть, что сегодня материальное имеет значение. Но, как я говорила, это не должно быть на первом месте. Я - за уверенных женщин, за тех, которые сами заказывают музыку.

- Но есть и те мужчины, которым нравятся, когда их используют.

- Да, хотела это тоже отметить. Они кайфуют от того, что они могут купить эту женщину. В данном случае это его какие-то комплексы.

ПОЧУВСТВОВАЛА СЕБЯ ОСОБЕННОЙ В 9-М КЛАССЕ

- Вы озвучили мультфильм недавно - вам досталась роль лягушки...

- Я очень счастлива, что есть у меня есть возможность это делать. С детства я любила копировать голоса и поэтому сейчас воплощаю в такой работе свои детские мечты.

- У вас есть с вашей героиней что-то общее?

- Да, она такая боевая девушка. Она там переодевается в мальчика и всем доказывает, что может быть самостоятельной. Может да, списано с нашего образа современной девушки, когда мы хотим доказать, что мы не только принцессы, а можем еще и "ух!". У меня да, бойцовский характер из-за того, что я с самого детства была самостоятельной. И где-то у меня есть и мужские черты характера.

- Кстати не общаетесь вы со своими одноклассниками?

- Нет, не сложилось. Они были не готовы к контакту со мной, я - с ними. Нам так его и не удалось найти. Я была такая замухрышечка, "интернатская" девочка. Одевалась в застиранные, заштопанные колготочки. Нет, я была симпатичная, чувствовала, что мальчикам нравлюсь. Но были же признанные красотки, у которых была красивая одежда, шелковистые волосы и так далее. Я почувствовала себя какой-то особенной, когда был выпускной в 9-м классе и я надела красивое платье...

- Видите, одежда, как ни крути, решает многое.

- Все меняется - надела платье, маленький каблучок, и сразу поняла, как надо ходить, сидеть...Я почувствовала себя другим человеком.

- В какой-то степени мне кажется, что многие из нашего поколения, у кого не было возможности хорошо одеваться, снимали стресс шоппингом. Но сейчас будто бы эпоха потребления уходит...

- Да, я это чувствую. Уже интересно просто побыть с мужем и не тратить свое свободное время на шоппинг. Мы вместе едим - это такой важный процесс для меня, когда ты своими ручками что-то приготовишь, а твои близкие это едят. Вообще я люблю, когда люди кушают. Может быть, потому что в детстве ее не хватало. Ты правильно отметила, что время меняется - я заметила это. Я сделала специальную программу, вышла без декораций, было световое шоу. Но я начала говорить, общаться. И почувствовала, что люди соскучились по чему-то реальному. Они слушали меня, как никогда. Не хватает правда душевности, контакта. Хочется простоты что ли.... Выключить свет, сфокусировать внимание. Мое новое шоу будет отличаться от старого - мы будем развиваться в направлении "близости к людям".

РЯДОМ СО МНОЙ МОЖЕТ БЫТЬ ЛИШЬ ХАРИЗМАТИЧНЫЙ ЧЕЛОВЕК

- А как муж относится к песням? Я бы на месте его садилась бы с Вами и спрашивала - "а вот эта песня про расставание она не про меня? Я тревожусь"...Я бы воспринимала это все, как месседжи.

- Так бы поступил, наверное, задерганный и неуверенный в себе мужчина. Поскольку, слава Богу, со мной уверенный в себе мужчина, знающий себе цену и уверенный во мне, он про это не думает. Чтобы выстроить отношения друг с другом, нужно чем-то "переболеть" и научиться это ценить. Просто так сразу выстроить это не получится. Или да, есть дар. Вот я смотрю на свою малышку - она очень быстро заводит друзей, влюбляет в себя, к ней все тянутся, как к магниту. Мурат мне кажется талантливый человек (а любить - это талант) - иначе я бы не смогла быть с ним. Быть со мной может только человек харизматичный и уверенный в себе.

- Я тут ещё открыла "Яндекс, новости" набрала там "Ани Лорак" - и началось - "забыла надеть юбку", "шокировала ультракоротким нарядом", "поразила Интернет ночнушкой". Нормально ли он к твоему образу относится?

- Он знает, что это - сцена и я всегда примеряю разные образы. Это иногда будоражит умы и фантазии. Но это - игра. Он понимает, что есть образ и человек. И я не позволяю себе каких-то пошлостей, что "я сейчас - всех". То, что внутри, то и наружи. Если внутри у меня этого нет, то и снаружи не появится.

- Вот тут Леди ГаГа призналась, что много лет употребляла антидепрессанты и была в депрессии. Как вы думаете, правильно ли она поступила, озвучив свой диагноз?

- А что стесняться? Мы же живые люди. Если скажет человек, что он не болеет или не бывает депрессий, или никогда не переживает, то он обманывает. Если у меня наступает подобное состояние, я сама себя за волосы вытягиваю. Я понимаю, что лучший доктор ты сам для себя. Для женщин помогают многие вещи - любовь, влюбиться заново - в себя, жизнь. Я могу влюбиться в каких-то актеров, которых вижу. Музыка какая-то. Я влюблена в голоса Барри Уайта - утро я начинала с его песни, потому что мне было так нужно. Слышу - "Oh baby you so sexy", надела декольте и пошла нести красоту в мир. Ты всегда делаешь выбор - ты или тебя.

- У Вас недавно был день рождения, что для вас значит возраст?

- Я только пришла сегодня к тому, кто я, чего я хочу, к чему стремлюсь, куда иду. У нас уже нет возможности писать черновик, пишу на чистовик. И получаю удовольствие от жизни. Общаюсь с теми, с кем хочу, буду есть эту еду, петь эту песню, а не все подряд. Осознанность – это оказалось так прекрасно. Я может сейчас себя нашла и это такое интересное путешествие.

- А Вам не кажется, что сейчас Вы выглядите лучше, чем 15 лет назад?

- Да! Когда фотки смотришь то думаешь - что это у меня на голове? Как можно было надеть то платье? Что за ужасный макияж? Сейчас я знаю, что платья носим такие, подаём себя так, и т.д. - потому что это я. А не кто-то другой.

Елена Лаптева

