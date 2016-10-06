Стало известно, за что убили Бориса Березовского (ВИДЕО, ФОТО)

08.10.2016 (10:14)

Березовский собирался передать Путину сведения о попытке госпереворота

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Самоубийство может оказаться убийством, причем убийством политическим. На такой вывод наводят новые факты о смерти беглого олигарха Бориса Березовского. Их обнародовал экс-глава его службы безопасности. Он уверен: Березовский намеревался передать в Россию некие документы.Два года назад, 23 марта 2013 года, британская полиция нашла Бориса Березовского повешенным в ванной имения «Титнесс Парк», принадлежавшего бывшей супруге Березовского Галине Бешаровой. По официальной версии, беглый олигарх незадолго до кончины находился в страшной депрессии из-за долгов. И именно поэтому решил свести счеты с жизнью. Но у окружения Березовского иное мнение на этот счет. «Комсомолка» встретилась с директором одного из частных охранных предприятий Сергеем Соколовым, который долгие годы в России возглавлял службу безопасности олигарха.- В распоряжении «КП» есть фото ванной, где оборвалась жизнь бизнесмена. И многие эксперты сошлись во мнении: там невозможно было повеситься. Мол, перекладина не выдержала бы веса взрослого мужчины. Но британская полиция настаивает, что бизнесмен наложил на себя руки...- Я убежден, что это дело рук западных спецслужб. Если для вас смерть Березовского загадка, то для меня это разгаданный ребус. Бориса Абрамовича убили только из-за того, что он обладал определенной секретной информацией и собирался ее разгласить. Это не мои домыслы. Я это знаю абсолютно четко.- Уверяю вас, Борис Абрамович не был бедным человеком! После его смерти внезапно пошли слухи: мол, Березовский так обнищал, что у него не было денег даже на авиабилет. Дескать, занимал пару сотен долларов у знакомого бизнесмена. Это вранье. У Бориса Абрамовича на момент смерти оставалось на счетах около миллиарда долларов. Согласитесь, на такую сумму можно прекрасно жить. Да, он уже не мог себе позволить такие яхты, как у Абрамовича, но тем не менее, мягко говоря, не бедствовал.- С личной жизнью у Березовского тоже было все в порядке: дети, многочисленные жены и молоденькие пассии, которых в его окружении было предостаточно. Боря в этом плане чувствовал себя прекрасно - радовался жизни в компании очередной юной красавицы. Никакой депрессии у Березовского не было. Наоборот, он жил с чувством чего-то нового. Я Борю хорошо знал. Он был человеком с очень твердой психикой. Он был на адреналине - видно было, снова что-то затевал.Боря действительно отправил Владимиру Путину письмо-покаяние. Это была часть большой операции, которую он планировал. Березовский жил в предвкушении своего возвращения в Россию. Конечно же, он рассчитывал на индульгенцию. Бориса Абрамовича убили только из-за того, что он обладал информацией, которую собирался предоставить в распоряжение Путина. Я абсолютно точно знаю, что у Бори была зафиксирована на видео и аудио информация о некоторых олигархах, которые предлагали ему сделать переворот в стране, обещая, что он будет на острие атаки.И вот с этим сенсационным материалом Березовский собирался вернуться на родину. Сами понимаете: для тех людей, на которых Боря собрал компромат, он представлял серьезную угрозу.- За ним до сих пор гоняются западные спецслужбы. Боря не был простым парнем, который хранит ценную информацию, условно говоря, под подушкой в своем загородном доме.- Дочки Катя и Лиза удачно вышли замуж. Мужья у них успешно занимаются бизнесом. В семье Березовского политика никого, кроме него, не привлекала. Все его супруги - обычные домохозяйки, классические жены олигарха. Лену Горбунову, мать младших детей Бориса, я с трудом могу назвать его женой. Березовский практически с ней не жил. У него всегда была своя личная жизнь, у нее - своя.- Не думаю, что Боря стал вовлекать своих детей и жен в очередную тайную операцию. Поверьте, дети Березовского всегда были очень далеки от политических интриг отца. Для них Боря всегда был просто папой и источником дохода.- Смерть Березовского была выгодна западным спецслужбам. Нужно понимать, что в Англии невозможно ничего сделать без их ведома. Особенно российским гражданам. Все «бывшие наши», которые нашли убежище в Лондоне, в той или иной степени служат интересам английской разведки.- Фигуры такого уровня, как Березовский, не вербуют. Они либо по идеологическим соображениям сотрудничают, либо нет. Я знаю, что Боря был в близких отношениях с разведкой МИ6, с разведкой Моссад и с ЦРУ. Потому что многие вещи, которые он получал от властей Англии, невозможно было осуществить без ведома этих разведок. И когда он стал опасен для их завербованных резидентов в виде российских политиков, олигархов, западные спецслужбы решили его устранить.Березовского нашли в этой ванной со следами удушья. Рядом то ли шарф, то ли шнурок. Подробности полиция умолчала.Убийство Березовского готовилось несколько месяцев. Это была блестящая операция спецслужб.Сами посудите, у Березовского дом в центре Лондона, круглосуточная охрана и по всему периметру дома видеокамеры. Муха не пролетит! А в день его смерти вся охрана вдруг куда-то исчезла (за исключением личного охранника и водителя Ави Навама, который и нашел тело олигарха, а позже заявлял, что БАБ был в депрессии из-за долгов. - Ред.). Видеокамеры почему-то отключили. Хотя они там у него натыканы через каждые сто метров. В этой операции, судя по всему, участвовала не только MИ6, но и ЦРУ.В окружении Бори были люди, завербованные этими разведками. В том числе и некоторые из его охранников.- К любому человеку, которому симпатизировал Ельцин или его семья, Березовский относился очень внимательно и настороженно. По заданию Березовского мы в свое время вели наблюдение за Немцовым. Старались понять, чем живет человек, насколько он способен говорить правду: велось наружное наблюдение, плюс в квартире у Немцова поставили записывающую аппаратуру. Какую-то часть компромата Березовский показал Ельцину, что-то использовал в других целях. Так вот, подобраться к секретарше Немцова было легче, чем, например, к окружению Коха, за которым мы тоже следили.- При любом чиновнике или олигархе есть слабое звено. Самый хороший агент для внедрения - человек, который рядом, но ты его никогда не замечаешь. Это либо секретарша, либо водитель. Как правило, самые хорошие агенты - это люди без лица.- Женщин было легче вербовать. Они эмоциональнее мужчин: где-то ее обидели, где-то не так посмотрели, где-то недооценили ее красоту. Иногда было достаточно сказать женщине то, что она хочет услышать.А Немцов коллекционировал красивых женщин. Пока все на улице бегали с девчонками, человек усердно учился в школе. Потом он стал «хозяином жизни». И начался процесс «недокомпенсации». Отсюда увлечение очень молодыми женщинами. О покойных не принято говорить плохо, поэтому мне не хотелось бы уточнять, каких женщин мы видели рядом с Немцовым...- Не стоит исключать бытовую версию. Знакомые рассказывали: Немцов в соцсетях, в личных сообщениях красочно описывал свои амурные похождения. Так он мог заработать массу недоброжелателей. У некоторых дам, о которых шла речь, есть мужья. Не всегда романы случались по его инициативе. Иногда женщины сами на него вешались. И это в конечном итоге могло плохо закончиться.Но все-таки смерть Немцова выгодна в первую очередь западным спецслужбам. С точки зрения планирования это очень похоже на операцию ЦРУ. Убийство элементарное: поднялся по лестнице, выстрелил, сел в подъехавшую машину... А киллеры: украинские они, чеченские - какая разница? Это как пистолет - всего лишь инструмент в руках убийцы.Михаил ОЗЕРОВНаш специальный корреспондент в Лондоне выяснил, что думают о смерти олигарха в самой АнглииОфициально по итогам расследования гибели олигарха Скотленд-Ярд заявил туманно: «причина смерти соответствует версии повешение». Понимай как хочешь.Об Ави Наваме, обнаружившем мертвого олигарха, ничего не слышно.Зато все чаще здесь обсуждается версия, что Березовского устранили по приказу из Кремля. В Высоком суде Лондона сейчас проходят слушания о гибели Александра Литвиненко и приводятся показания БАБа. В конце ноября 2006 года он поведал следователям, что экс-офицер ФСБ был его консультантом, но потом целиком сосредоточился на сотрудничестве с британской и испанской разведками. А к отравлению Литвиненко, дескать, причастны российские власти, так как радиоактивное вещество полоний-210 невозможно достать в больших количествах без санкции государства.«Сколько еще рассказал бы Березовский, если бы его не отправили в мир иной», - уверяют лондонские конспирологи. Они зачисляют экс-миллиардера вместе с Литвиненко в «расстрельный список Москвы», отмахиваясь от довода, что БАБ уже давно не представлял никакой опасности для России и устранять его не было смысла. В тот же список добавляют других беглецов из нашей страны, которые скончались при невыясненных до конца обстоятельствах: бизнес-партнера БАБа Бадри Патаркацишвили, предпринимателя Александра Перепиличного… Они жили неподалеку от бывшего олигарха. В этой фешенебельной части Альбиона богачи часто покупают поместья.Район в графстве Суррей, где стоит дом БАБа, теперь считается «нехорошим»: соседи до сих пор боятся за свою жизнь.- У меня дом в Аскоте уже тридцать четыре года, но сегодня я подумываю, не уехать ли отсюда, - пожаловался мне Джон Крейг - владелец клуба, где я иногда играю в настольный теннис. - Среди моих соседей появилось полно русских. Кстати, дом, где умер мистер Березовский, примерно в трехстах ярдах (около 250 метров) от меня. Так вот, обстановка вокруг чрезвычайно напряженная. После его смерти многие стали явными параноиками. Соседи не общаются ни со мной, ни, по-моему, друг с другом. И на улицах почти не появляются. Безумно боятся за свою жизнь!Боятся они и другого. Газета британских деловых кругов «Файнэншл таймс» уже несколько раз писала, что состоятельные россияне «стали предметом особенно пристального внимания» местных правоохранителей. Мол, богатые выходцы из России подозрительно часто умирают в Соединенном Королевстве. Следовательно, совершают противозаконные деяния, за которые расплачиваются.Под колпак попадают и фирмы, которые обслуживают наших соотечественников: риэлторы, адвокаты, эксперты по налогам и иммиграционным вопросам. И сотрудники этих компаний признаются, что сами нередко сворачивают бизнес с россиянами…Смерть в последние годы не обошла стороной и четырех (!) предпринимателей c Альбиона. Все они были знакомы с Березовским, и причины их гибели тоже до конца не ясны. Последние две жертвы: в ноябре прошлого года с крыши лондонского магазина свалился бизнесмен Джонни Эличаофф, а спустя месяц с четвертого этажа дома в центре города выпал Скот Янг.По словам Янга, он разорился из-за «Проекта Москва», к которому имел отношение и Березовский. Англичанин вместе с бывшим партнером Бориса Абрамовича Русланом Фомичевым инвестировал в застройку огромной территории в Москве. 18 миллионов долларов отстегнула туда и дочь БАБа Екатерина. Судя по всему, ее отец тоже не остался в стороне. Однако через год проект развалился.Правда, как заявила в суде бывшая жена Скота, ее экс-благоверный спрятал почти полмиллиарда фунтов стерлингов. Ему помогали адвокаты и Березовский, который был его «финансовым компасом». Между прочим, беглый олигарх ушел в мир иной в доме, который когда-то купил у мистера Янга. Два других погибших жителя Альбиона - звенья этой же цепи. Скот тесно общался с бизнесменом Полом Каслом, который тоже участвовал в «Проекте Москва», а в 2010 году оказался под поездом в лондонской подземке. Пол в свою очередь познакомил Скота с британским адвокатом Стефаном Кертисом, погибшим в вертолетной аварии. За несколько дней до трагедии адвокат предупредил свою семью: «Если со мной в ближайшие две недели что-нибудь произойдет, это не будет несчастный случай».Газеты сообщали, что полиция обнаружила у Березовского сломанное ребро, но никаких кровоподтеков и синяков. Перелом был еще при жизни или же олигарха избивали? Неизвестно.Погребение вроде бы собирались провести на лондонском кладбище Ганнерсбери. Мол, так хотели родственники покойного.Но прощание состоялось только через полтора месяца после смерти БАБа в 30 милях от британской столицы. Закрытый гроб. Конспирация и строжайшая секретность! Правда, пронырливые папарацци засняли улыбающихся людей, на лицах которых ни малейшей скорби...Спустя год после гибели Березовского закончилось коронерское расследование, которое так и не установило причины случившегося. Вердикт: «выслушанные доказательства являются противоречивыми».«У нас нет никаких новостей в связи с кончиной мистера Березовского», - сухо сообщили мне в Скотленд-Ярде.Почему? Так удобнее властям? Значит, всяким страшилкам и инсинуациям не будет конца.Мой московский приятель – фанат рэпа - мечтал побывать в здешнем универмаге Whiteleys, потому что в нем огромный выбор CD. И вот, вспоминаю, наконец, он в Лондоне. Однако у магазина мы видим барьеры, полицейские машины. «Whiteleys закрыт», - с этими словами один из «бобби» преграждает дорогу. Никакого смысла втолковывать ему, что человек прилетел сюда всего на один день…