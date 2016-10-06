В Закарпатье избили директора местного стадиона

08.10.2016 (10:32)

Директор поселкового стадиона в с. Чинадиево Юрий Кохан

В Мукачевский горотдел полиции с заявлением обратился директор поселкового стадиона в с. Чинадиево Мукачевского района Юрий Кохан.

Он сообщил правоохранителям о том, что два человека избили его на рабочем месте.

Стоит заметить, что лица, которые нанесли руководителю телесные повреждения, ему знакомы.

По факту избиения Юрия Кохана возбуждено уголовное производство по части 2 статьи 125 Уголовного кодекса Украины (нанесение легкого телесного повреждения, повлекшее кратковременное расстройство здоровья или незначительную потерю трудоспособности).

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