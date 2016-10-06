Полиция разоблачила порностудию с 15-летними девушками (ФОТО)

08.10.2016 (10:41)

Двоим из девушек – по 15 лет, еще одной – 17

Недалеко от Кривого Рога, в поселке Вольное, полицейские обнаружили порностудию, в которой работали несовершеннолетние девушки.

Во время обыска в доме задержали двое мужчин и четыре девушки. Двоим из девушек – по 15 лет, еще одной – 17. По словам моделей, они вынуждены были зарабатывать таким способом. Им платили по 2 тысячи гривен каждые две недели. Полицейские изъяли ноутбуки, ежедневники работников студии, пистолет, на который у владельца были документы, передает Первый городской.

Организаторы незаконного бизнеса получат до семи лет лишения свободы, девушки – административный штраф. В спецоперации принимали участие оперуполномоченные уголовного розыска, следователи криворожского отдела полиции и сотрудники подразделения специального назначения.

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