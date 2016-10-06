Украина отмечает День юриста

08.10.2016 (11:56)

8 октября - День юриста Украины

Профессиональный праздник людей, вся жизнь которых подчинена лозунгу «Знать право, служить праву, защищать право», отмечается ежегодно 8 октября.

День юриста появился в календаре Украины по Указу Президента № 1022/97 от 16 сентября 1997 года. Это праздник, который объединяет юристов разных сфер деятельности, стоящих на защите прав и свобод украинцев.

Для украинского общества, как и для населения любой страны, профессия юриста очень важна, ведь именно на правоведческое сообщество возлагаются надежды и задачи утверждения принципа верховенства права, усовершенствования украинского законодательства, усиления правовых гарантий защиты различных слоев населения и повышения правосознания и правовой культуры украинцев.

Юристы считают, что с государством все в порядке, если его основной Закон — Конституция — не ограничивает права и свободы граждан, а, напротив, увеличивает зону этих свобод. А задача самих юристов служить закону и стоять на защите этих прав и свобод.





Редакция портала UA-Reporter поздравляет юристов с их профессиональным праздником. Желаем счастья, здоровья, неисчерпаемой энергии, плодотворной работы, успехов в благородном деле утверждения идей верховенства права, справедливости, гуманизма и добра! Уверены, что служение его величеству Закону было и в дальнейшем будет оставаться жизненным кредо всех юристов нашей родины, а знания, опыт, высокие человеческие качества обеспечат становление Украины, как правового государства.