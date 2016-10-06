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В Венгрии местные "дельцы" продавали жителям Закарпатья "левые" немецкие авто из Словакии (ФОТО)

08.10.2016 (12:38)
Кроме этого, они фальсифицировали пробег на счетчике
Кроме этого, они фальсифицировали пробег на счетчике

В Ниредьгазе венгерские налоговики задержали аферистов-автодилеров, которые нелегально продавали немецкие автомобили, но не платили налоги.

Кроме этого, они фальсифицировали пробег на счетчике. Об этом сообщают в таможенной налоговой администрации NAV.

Автомобили продавались по якобы официальным документам через словацкую компанию, которая ввозила иx из Германии. Фактически клиенты получали фиктивный счет купли-продажи, что они лично приобрели эти автомобили в Словакии.

Выходит, никакие налоги в Венгрии не платилиь. Была задержана группа из четырех членов банды, которые подделывали бумаги на автомобили и подкручивали спидометр. Им грозит до восьми лет тюрьмы.

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Интернет-издание
UA- Reporter.com
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