Москаль: Реформа полиции в Украине - провальный проект (ВИДЕО)

08.10.2016 (12:40)

Геннадий Москаль дал видеоинтервью в программе «Левый берег»

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Об этом заявил председатель Закарпатской ОГА Геннадий Москаль в видеоинтервью Сони Кошкиной (Программа «Левый берег» 24 канала).- Это карикатура на реформу! - заявил Москаль. - Я считаю, что на совести Деканоидзе днепровские погибшие. Потому что нельзя выпустить в общество, где идет война, где депрессия, где оружие, людей, которые 3 месяца проучились на полицейского! В ПТУ нас учат 2 года! Люди добрые, одумайтесь!- Я поставил вопрос так: или администрацией Президента и областью руководит легитимный глава администрации, или областью руководит некий партийный центр.- Сегодня областью руководит председатель областной государственной администрации. К моему приходу там руководили так называемый клан Балог. Им была отдана область за то, что они якобы там поддерживали нынешнего президента на выборах.Область отошла из-под управления Администрации Президента полностью. Предыдущие главы ОГА ничего не подписывали. Что им привозили, они клали в папку и ехали к господину Балоге: то подходит, то подходит, то порвать.- Господин Ярош о существовании "Правого сектора" в Мукачево узнал тоже после 11 июля 2015 из выпусков новостей различных агентств. Это была карманная армия Виктора Ивановича Балоги.Работая в Луганске, я не знал об обмене пленными по всей территории Донбасса. Но кроме Медведчука, который привозил пленных, я больше никого не видел. Я лично видел, как в селе Желобок на Донбассе выходили украинские пленные и сопровождал их только Медведчук.- Децентрализация должна начаться с Киева. Киев должен отдать полномочия, которыми он не может управлять. Он даже не знает, что есть такие подразделения, которые вообще себя изжили и сегодня они в обществе и в государственном управлении не нужны.Смотрите полное видео интервью: