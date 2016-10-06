В Ужгороде ограбили магазин строительных материалов

08.10.2016 (12:58)

Вора нашли с помощью камер видеонаблюдения

Вора нашли с помощью камер видеонаблюдения.

К правоохранителям обратился житель Ужгорода и сообщил, что у него, из магазина строительных материалов, неизвестные похитили мультиметр.

Произошло это 6 октября. После просмотра камер видеонаблюдения правоохранители установили злоумышленника. Это 31-летний житель Ужгорода, ранее не судимый. Сейчас ведется расследование.

В Закарпатье директор охранной фирмы с угрозами физической расправы выбивал 10 тыс. евро за "моральный ущерб" (ФОТО)