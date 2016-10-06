В Ужгороде ограбили магазин строительных материалов

|Вора нашли с помощью камер видеонаблюдения
Вора нашли с помощью камер видеонаблюдения.
К правоохранителям обратился житель Ужгорода и сообщил, что у него, из магазина строительных материалов, неизвестные похитили мультиметр.
Произошло это 6 октября. После просмотра камер видеонаблюдения правоохранители установили злоумышленника. Это 31-летний житель Ужгорода, ранее не судимый. Сейчас ведется расследование.
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