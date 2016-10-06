Что думают ужгородцы о введении визового режима с РФ (ВИДЕО)

08.10.2016 (13:16)

Визовый режим с РФ? - У жителей Ужгорода нет однозначного преимущества

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Нужен ли Украине визовый режим с РФ? У жителей Ужгорода нет однозначного преимущества в ответах. То есть нельзя сказать, что они катигорично "за" или категорисно "против".Те кто говорят, что визовый режим с Россией вводить не надо, преимущественно аргументируют это тем, что имеют родственников в России, а затем для них производство виз это дополнительные хлопоты, а вот те, кто настаивает что визовый режим со страной-агрессором таки надо вводить, говорят что границы Украины слишком открыты, в том числе и для нежелательных гостей.Кстати, опрос Центра Разумкова показал, что количество украинцев, которые поддерживают введение виз для россиян значительно сократилось за полтора года.По сравнению с мартом 2015 года доля сторонников введения визового режима с Россией сократилась с 46,7% до 29,0%. Доля противников - выросла с 40,6% до 52,1%.Также более половины (55%) граждан Украины выступают против разрыва дипломатических отношений Украины с Россией. Поддерживают эту идею 24,8% опрошенных.Собственно, с вопросом виз, как и с вопросом разрыв дипломатических отношений, украинская власть опоздала. Делать это надо было тогда, когда была поддержка населения.