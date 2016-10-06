Что думают ужгородцы о введении визового режима с РФ (ВИДЕО)

|Визовый режим с РФ? - У жителей Ужгорода нет однозначного преимущества
Нужен ли Украине визовый режим с РФ? У жителей Ужгорода нет однозначного преимущества в ответах. То есть нельзя сказать, что они катигорично "за" или категорисно "против".
Те кто говорят, что визовый режим с Россией вводить не надо, преимущественно аргументируют это тем, что имеют родственников в России, а затем для них производство виз это дополнительные хлопоты, а вот те, кто настаивает что визовый режим со страной-агрессором таки надо вводить, говорят что границы Украины слишком открыты, в том числе и для нежелательных гостей.
Детали на видео:
Кстати, опрос Центра Разумкова показал, что количество украинцев, которые поддерживают введение виз для россиян значительно сократилось за полтора года.
По сравнению с мартом 2015 года доля сторонников введения визового режима с Россией сократилась с 46,7% до 29,0%. Доля противников - выросла с 40,6% до 52,1%.
Также более половины (55%) граждан Украины выступают против разрыва дипломатических отношений Украины с Россией. Поддерживают эту идею 24,8% опрошенных.
Собственно, с вопросом виз, как и с вопросом разрыв дипломатических отношений, украинская власть опоздала. Делать это надо было тогда, когда была поддержка населения.
Визовый режим с Россией - миф или реальность?
Комментарии
Рейтинг: 0
Та короче логика свидомитов как в приколе - Сосед, дай пожрать а то тебе под дверь гадить нечем.
Рейтинг: -1
Started unusual spider's web project
http://softcore.porn.erotic.purplesphere.in/?entry.annabelle
savanah gold porn torrents tightest pusseys of porn free hardcore amatuer porn mega amateur porn dump pain fetish porn
Рейтинг: 1
У настоящего украинского патриота две заботы: выгнать из украины всех русских и отправиться в Россию на заработки.То же самое происходило в республиках Средней Азии после развала Союза. Большинство русских уехало оттуда, теперь титульные азиаты в России убирают улицы и помойки...
Рейтинг: 2
Ради интереса, прочитал пяток статей этого "журналиста" Вывод однозначный, Денис ты не журналист, ты политический онанист! то Михаила Задорного не там и не тем лечат, то в Крыму инопланетяне газеты воруют и резиновые коврики от подьездов, то в Рязани бабка из веника застрелится, но круче чем контрабанда вагона верблюжий колючки из Монголии в Якутию я не читал!!! Дежурный вопрос - что ты куришь, в твоём случае - где "грибочки" собирал? Езжай в Берегово лучше сам, потому как политический онанизм, и международный вуайреизм амбулаторно не лечится!