В Закарпатье конченый подонок изнасиловал 62-летнюю монахиню

08.10.2016 (17:06)

62-летняя женщина была девственницей ...

А когда амбициозные поступки «подогретые» действием водки, мораль и совесть нередко отходят на второй план. Именно так поступил 35-летний драговчанин, добиваясь любовных утех от монахини.

Аскетизм и распутство ...

Василий Кадар (с этических соображений все имена действующих лиц в материале заменено) был заробитчанином. В Чехии не только зарабатывал на хлеб насущный, но и нередко пользовался услугами проституток, несмотря на то, что дома его ждала жена. Свое поведение оправдывал тем, что является единственным кормильцем семьи, удерживает двух детей, помогает престарелым родителям и на развлечения имеет заслуженное право. Приезжая домой, мужчина также нередко ухаживал за молодыми. И хотя каждая попытка оказывалась удачной, иногда ему все же ... везло.

Того сентябрьского вечера Василий был на поминках у соседей. Жену с детьми отправил домой скорее, а сам остался до конца. Хозяева угощали не только едой, но и вином, и человек опрокидывал рюмку за рюмкой, присматривался к гостям и несмотря на горе в чужой семье, рассказывал анекдоты ... монахине, которая пришла разделить со своими давними знакомыми боль утраты и помолиться за упокой души умершего. Пожилая набожная женщина, чтобы не показаться некультурной, вежливо слушала рассказы молодого. Когда же уже пора было расходится, Василий предложил монахини провести ее, чтобы якобы на нее кто-то не напал, не испугал, не обидел. По крайней мере, свои действия он объяснил именно так. Поэтому сестра Елена сразу согласилась.

62-летняя женщина была девственницей ...

На часах пробило 2:00 ночи. Несмотря на календарную осень, на улице было еще по-летнему тепло. Выйдя из дома, монахиня показала дорогу, которой ближе дойти до ее духовной обители. Сначала хотела добираться попутными автомобилями, но подвезти ее было некому ... и Василий убеждал, что сделает ее маршрут безопасным, даже освещать путь мобильным телефоном.

Сначала молодой человек вел себя достойно, расспрашивал женщину о ее стиле жизни, судьбе и причины, почему она решила уйти в монастырь, рассказывал о своем, но потом кровь заиграла в его жилах и сознание начали наполнять похотливые мысли. Он обнял монахиню, якобы чтобы согреть, но она отвергла его руку и сказала, что не замерзла. Далее, выйдя за пределы села, проходя мимо полей, где росла кукуруза, мужчина предложил отдохнуть.

-Я хотела поскорее дойти до монастыря, действия Василия меня пугали, чувствовалось какоя-то напряжение, мне становилось все тревожнее. Он интересовался, сколько у меня было партнеров и не верил, что ни одного. Вдруг схватил меня за плечи и затолкал в какие-то заросли. А там ... начал раздевать. Я сопротивлялась, кричала, плакала, но меня никто не слышал, - поделилась мыслями женщина.

О пикантных подробностях инцидента монахиня стеснялась рассказывать даже на суде. Она не привыкла говорить об интимных вещах, тем более с представителями сильной половины. Более откровенным на признание оказался сам обидчик.

Оказывается, сначала он начал целовать монахиню, а дальше, чтобы вызвать у нее интерес к своей персоне - демонстрировать собственные мужские «прелести». Впрочем несчастная испугалась и это ему не понравилось. Поэтому Василий нервно сорвал с сестры Елены одежду. Она сопротивлялась, но это его только возбуждало и остановиться подвыпивший мужчина уже не мог, а чтобы не мешала ему удовлетворять эротические фантазии, несколько раз ударил ее изо всех сил. Опасаясь за свою жизнь, женщина больше не сопротивлялась. Поэтому развлекся с ней обидчик как хотел, не гнушаясь даже неестественных путей. Но больше всего удивило насильника то, что его монахиня действительно была девственницей. Это, между прочим, придало ему только запала.

Когда Василий закончил свое «дело», он действительно провел свою жертву в храм. Уже светало и служанки Божьей обители готовились к завтраку. Увидев сестру Елену, растрепанную, грязную, в порванной рясе, другие монахини сразу поняли, что случилось. Они и посоветовали обратиться в милицию.

И стражи порядка быстро нашли и задержали «героя». Правда, запоздалое покаяние не помогло молодому избежать наказания.

Решением суда за совершенное Василию Кадару пришлось ответить по ч. 1 ст. 152 УК Украины (Изнасилование, то есть половое сношение с применением физического насилия, угрозы его применения или с использованием беспомощного состояния потерпевшего лица). Поэтому ближайшие восемь лет он проведет в тюремной камере и переосмысливать жизненные, семейные и духовные ценности.

Молодая парочка занялась сексом на тротуаре в центре Одессы (ФОТО)