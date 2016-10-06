Ранение в зоне АТО оказалось смертельным для жителя Ужгорода - вечная память Герою!

08.10.2016 (17:19)

Вечная память защитнику Родины

Печальная новость - в госпитале Днепра покинул этот мир Давид Гамсахурдия - ужгородец, тяжело раненный во время минометного обстрела, защищая от террористических пророссийских банд укрепрайон шахты Бутовка вблизи Авдеевки и оккупированного Донецка.

Последнюю неделю воин находился в крайне тяжелом состоянии.

Мать Давида сообщила в телефонном разговоре, что в данный момент решается вопрос оперативной доставки тела Героя в Ужгород.

Вследствие ранения 27-летний Давид Гамсахурдия потерял много крови, его жизнь поддерживалась в госпитале благодаря аппарату искусственного дыхания. Осколки мины прошили Давиду мозг, разбили позвоночник и сломали бедренную кость.

За время пребывания бойца в медицинском учреждении, в попытках его спасти медиками было проведено 4 операции, кроме того, врачи готовили воина в будущем к операциям на позвоночнике.

Спасти Давида пытались и днепряне, организовано сдавая кровь и помогая на волонтерской основе семье раненого закарпатца.

Однако, к сожалению, попытки многих людей завершились трагически: Давид Гамсахурдия умер в госпитале.

В свое время семья воина покинула Сухуми, спасаясь от войны России с Грузией. Долгое время проживали в Анталовцах на Закарпатье. Впрочем, московское нашествие, добралось до Украины, и так не оставило семью из Грузии, унеся жизнь Давида.

По предварительной информации, прощание с Героем состоится уже на следующей неделе на кладбище в селе Холмок.

Вечная память защитнику Родины.

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