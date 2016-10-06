Москаль призывает "недовольных" отремонтировать старые деревянные церкви в высокогорьях Закарпатья (ФОТО)

08.10.2016 (18:21)

Эти церкви вообще никому не нужны!

В ходе рабочей поездки на Межгорье Геннадий Москаль побывал в высокогорном селе Рекиты и осмотрел деревянную Николаевскую церковь, построенную в середине 18 века. Сооружение, которое является памятником архитектуры национального значения и считается одной из визитных карточек Верховины, нуждается в ремонте

Шинглы (деревянная дранка) частично прогнили, во время дождей крыша протекает, что приводит к постепенному разрушению церкви. Местные жители попросили председателя ОГА помочь с ремонтом, поскольну собственными силами сделать им это не под силу.

- Я пообещал помочь - найти мастеров, которые делают шинглы по старой технологии, и восстановить крышу церкви, - отмечает Москаль. - Но поскольку недавний инициированный мной ремонт старой деревянной церкви Святой Анны в Букивцове (Великоберезнянский район) вызвал у некоторых людей неоднозначную реакцию, не буду спешить.

Призываю всех, кто высказался резко против восстановления церкви Св. Анны по старой технологии, сделать ремонт Николаевской церкви в Рекитах самим - найти мастеров, древесину, договориться и заплатить за работу. Предлагаю также отремонтировать старую (начало 18 в.) Церковь Святого Василия Великого в с.Соль Великоберезнянского района. На которой еще в 70-х годах прошлого века вместо деревянных установили жестяные купола. По церкви в Букивцове, то мы готовы даже демонтировать новые купола с шинглов при условии, что «активисты», «дизайнеры» и «знатоки старых церквей», которые так резко выступили против ремонта, сделают и установят другие. Можно даже организовать акцию под условным названием «Спасем старую церковь от Москаля». Но призываю этих людей сделать хоть что-то реальное, а не просто стучать пальцами по клавиатуре, печатая в соцсетях гневные посты. И показать всему Закарпатью - вот как надо делать! У меня возникло убеждение, что ни «активистам», ни «дизайнерам», ни разного рода «знатокам» эти церкви вообще не нужны. Они нужны только для того, чтобы облить грязью тех, кто действительно захотел спасти их от разрушения и взялся за конкретную работу.

До следующей весны работы по восстановлению названных деревянных церквей лично я инициировать не буду, а даю возможность проявить себя «активистам из соцсетей». Перефразирую приснопамятного Ющенко - покажите себя и словом, и делом!

В Закарпатье отреставрировали деревянную церковь XVIII века (ФОТО)