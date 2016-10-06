Пророк сделал ошеломительное предсказание о конце войны на Донбассе (ВИДЕО)

08.10.2016 (18:45)

Война на Донбассе закончится уже в ближайшие три месяца

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Война на Донбассе закончится уже в ближайшие три месяца. Таким предсказанием в прямом эфире "Обозревателя" поделился астролог Влад Росс."Самый худший период был в августе: резкие ситуации, вооруженные действия, в Крыму Путин начал выискивать украинских "диверсантов". Дальше Юпитер войдет в Весы, Юпитер – планета переговоров, консенсуса, дипломатии; можно договориться о мире. Период с октября по декабрь – время, когда окончательно наступит мир", - высказал мнение он.Как отметил Росс, Донбасс будет иметь статус своеобразной автономии, но до тех пор, пока жив президент России Владимир Путин."Донбасс станет некой "Приднестровской республикой" в Украине. Но это лишь на некоторое время, когда жив Путин и пока он у власти", - подытожил он.