Один день из блядск#й жизни семьи порнозвезд (ФОТО)

08.10.2016 (19:10)

Страстные любовники не только в кадре, но и в жизни

Похожа ли их любовная история на другие? Корреспонденту Vice.com удалось пообщаться с этой необычной семьей из Афин после того, как они вернулись со съемок в Лас-Вегасе.

«Самая сложная часть этой работы — сделать так, чтобы твоя семья приняла ее. Нам повезло, потому что наши родные все понимают и поддерживали нас с самого начала. Мы никому не хотим сделать больно, мы просто зарабатываем деньги, чтобы обеспечить себя, хотя большинство греков нашего возраста все еще живут со своими родителями. И хотя мы к тому же еще и одна семья, пусть и гражданская, съемки в порно никак не повлияли на наши отношения», — рассказал Тео, известный греческий порноактер. Его спутница жизни и коллега по съемочной площадке Ина сидит рядом с ним, кивая в знак согласия.

Встреча проходит в квартире тетушки Тео: в их собственной квартире сейчас ремонт. Они вместе уже 10 лет: отношения пары начались задолго до того, как они совершили совместное вторжение в мир фильмов для взрослых. Тео, который в то время был сотрудником автозаправочной станции, повстречал Ину в кафе, где 18-летняя девушка тогда работала официанткой. «Она понравилась мне, потому что была такой скромной. Я продолжал приходить в кафе еще 10 дней, каждый раз говоря ей комплименты, оставлял приличные чаевые — но она категорически отказывалась обращать на меня какое бы то ни было внимание. В какой-то момент я решился, подошел к ней и сказал: “Пожалуйста, сделайте мне одно одолжение: я хотел бы выпить с вами кофе, всего один час. После этого, обещаю, я не побеспокою вас больше”. Мне кажется, ей стало меня очень жаль, потому что она согласилась встретиться со мной, и с тех пор мы вместе», — вспоминает Тео.



Ина действительно выглядит очень скромной. Кажется, она счастлива позволить Тео самому рассказать все. Сама же она молча сидит в это время рядом и курит, пока речь не заходит о планах пары связать себя узами брака. «Мы недавно были в Лас-Вегасе и думали о том, чтобы провести церемонию там. Но все это выглядит так неправдоподобно и бутафорски, что мы отказались от этой идеи», — наконец прерывает свое молчание Ина.

Пара каждый день проводит вместе. Они вместе занимаются в тренажерном зале, вместе работают, тусуются вместе и даже вместе рыбачат: да, рыбалка — одно из их совместных увлечений. «Мы команда. Даже когда кому-то из нас предлагают работу, компании обычно берут нас обоих. Это такая, хм, комплексная услуга, если хотите», — рассказывает Тео. А сейчас они проводят много времени, читая вместе серию книг в жанре фэнтези «Герои Олимпа» писателя Рика Риордана.







Типичный день Ины и Тео проходит следующим образом: они просыпаются в 9 утра, завтракают, идут в тренажерный зал, потом немного отдыхают, а к 8 вечера выбираются в стриптиз-клуб, где вместе выступают на секс-шоу. Конечно, так происходит, когда нет съемок, ведь для этого часто приходится уезжать за рубеж. По воскресеньям Ина и Тео выбираются в бар. Делами по дому занимается Ина, а Тео оплачивает счета и занимается покупкой продуктов.







«Задолго до того, как мы начали сниматься в порнофильмах, мы как-то записали домашнее секс-видео. Жаль, что оно не сохранилось. Оно было очень крутым. Я думаю, что всем интересно посмотреть на то, как они выглядят, когда занимаются сексом. Но с тех пор, как мы снимаемся в порно, мы не записываем “домашние видео”. Зачем?» — смеется Ина.







«Не всегда во время съемок ты ощущаешь, что у тебя только что был секс. Иногда ты просто не в настроении. Все зависит от того, где проходят съемки, каков сюжет и сценарий, кто режиссер. Но иногда прямо на площадке создается впечатление, что мы решили немного позажигать, оставшись дома вдвоем», — говорит Тео.



«Ина понравилась мне, потому что она очень милая. Она никогда не давала мне поводов для ревности, да и относится ко мне очень хорошо. Плюс ко всему она разрешает мне трахать других женщин на работе. Что еще нужно мужику? Правда, иногда она ворчит, когда я развожу беспорядок», — улыбается Тео. «Да, я ворчу иногда, конечно. Но Тео очень внимателен. Он дает мне все, что нужно, и я имею в виду не только материальное», — говорит Ина.



Вечером, в стриптиз-клубе, Ина рассказывает, что очень хочет двоих детей, большой дом с бассейном и каждый год летать в Таиланд. «Мы понимаем, что у людей в нашей профессии есть определенный срок годности. Поэтому мы постепенно думаем о том, что можем создать собственный продакшен или агентство для работы с порноактерами», — делится она, сидя за барной стойкой.

«Имеет ли размер значение? — смеется Ина над вопросом. — Нет, потому что у мужчины между ног может висеть штука конского размера, но, если он не знает, что с ней делать, это дохлый номер».

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