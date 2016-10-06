Погода в Закарпатье и Ужгороде в воскресенье, 9 октября

|Небо в Ужгороде будет покрыто облаками, без осадков
В Закарпатской области ожидаеься переменная облачность, без существенных осадков.
Ночью и утром местами: туман, в горных районах в воздухе и на поверхности почвы заморозки 0-3° мороза. Ветер переменных направлений 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 0-3 ° тепла, днем 8-13° тепла, в горах местами ночью 0-3° мороза, днем 1-6° тепла.
В Ужгороде также переменная облачность, без осадков. Ветер переменных направлений 3-8 м/с. Температура ночью 1-3°, днем 11-13° тепла.
Восход 07:41
Закат 18:54
Температура за последние 130 лет 09 октября:
макс: 24.3° (1977)
мин: -1.8° (1954
Народный прогноз погоды: 9 октября отмечается день памяти апостола Иоанна Богослова. В народе приметили, если на Богослова - снег, то зима ляжет на Михайлов день (21 ноября). Если дождь со снегом - с середины января и до середины февраля трижды стоит ждать сильных оттепелей. Если солнечно и тепло - июль будет дождливым и холодным.
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