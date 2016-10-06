Погода в Закарпатье и Ужгороде в воскресенье, 9 октября

09.10.2016 (08:46)

Небо в Ужгороде будет покрыто облаками, без осадков

В Закарпатской области ожидаеься переменная облачность, без существенных осадков.

Ночью и утром местами: туман, в горных районах в воздухе и на поверхности почвы заморозки 0-3° мороза. Ветер переменных направлений 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 0-3 ° тепла, днем ​​8-13° тепла, в горах местами ночью 0-3° мороза, днем ​​1-6° тепла.

В Ужгороде также переменная облачность, без осадков. Ветер переменных направлений 3-8 м/с. Температура ночью 1-3°, днем ​​11-13° тепла.

Восход 07:41

Закат 18:54

Температура за последние 130 лет 09 октября:

макс: 24.3° (1977)

мин: -1.8° (1954

Народный прогноз погоды: 9 октября отмечается день памяти апостола Иоанна Богослова. В народе приметили, если на Богослова - снег, то зима ляжет на Михайлов день (21 ноября). Если дождь со снегом - с середины января и до середины февраля трижды стоит ждать сильных оттепелей. Если солнечно и тепло - июль будет дождливым и холодным.