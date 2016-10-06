Гороскоп на неделю (10 - 16 октября)

09.10.2016 (09:21)

Недельный гороскоп с 10 сентября по 16 октября

Астрологический прогноз для каждого знака Зодиака расскажет Вам какие трудности, проблемы или наоборот радости ожидают вас в ближайшую неделю. Вы узнаете на что стоит обратить свое пристальное внимание на этой неделе, а что наоборот нужно игнорировать для вашего же блага.

ЗДЕСЬ можно ПОСМОТРЕТЬ сбылись ли предсказания НА ПРОШЛОЙ НЕДЕЛЕ

Овен



На этой неделе могут появиться совершенно неожиданные проблемы в сфере делового партнерства. С другой стороны, вы можете рассчитывать на взаимопонимание в общении с близкими. Не торопитесь рассказывать о себе, иначе выболтаете много лишнего. Необходимо изменить свою стратегию в бизнесе, чтобы не попасть впросак. Соберитесь с силами и постарайтесь не пропустить перемены, происходящие вокруг вас и решить все важные дела. Дайте выход эмоциям, но не позволяйте им одержать верх над вами. Начиная с четверга вероятны путешествия, смена работы или привычной обстановки. Выходные посвятите отдыху и анализу текущих дел и событий. В субботу возможны неожиданные любовные приключения, вам очень пригодится здравомыслие.

Телец



В первой половине недели вы будете активно учиться новому и общаться с людьми. К среде может измениться настроение, появиться четкое понимание своих целей. Захочется осуществить задуманное и не распыляться на мелочи. Вам не стоит расслабляться, события могут потребовать напряженной работы мысли. Вам придется многое понять и проанализировать. Судьба будет испытывать вас на прочность В пятницу раздражительность и неудовлетворенность собой вас могут преследовать целый день, старайтесь не проявлять гнева и не участвовать в ссорах. При всем этом вам просто необходимо решить семейные проблемы. В выходные вам необходимо знакомство с новыми людьми, привычный круг стал слишком тесен.

Близнецы



Самое время подумать о ближайшем будущем - браке и продолжении рода. Удачное время для решения квартирного вопроса, если не в глобальном смысле, то в части изменения обстановки, новых идей для интерьера. Вас может ожидать достаточно острая борьба с конкурентами, однако именно у вас велики шансы выйти из нее победителем и доказать окружающим свою способность с блеском преодолевать многочисленные трудности. Вас ждут новые впечатления, культурные события и дружеское общение. Во вторник и среду у вас появиться возможность проявить свои лучшие деловые качества: придется много общаться, вести активную деловую переписку. Но не стоит болтать лишнего. Держите свои творческие и личные планы при себе. Выходные проведите с любимым человеком.

Рак



Вам сейчас нужно сосредоточиться на служебных делах. Скромность и тактичность - наиболее оптимальная линия вашего поведения, сейчас не стоит выделяться. Хотя хранить секреты непросто, но если вы не сдержитесь, у вас и доверившихся вам людей могут быть неприятности. Вы получите шанс во всей красе проявить свои способности, показав себя с лучшей стороны. Есть шанс, что вам предложат более престижную и высокооплачиваемую работу. Постарайтесь не перекладывать свои проблемы на чужие плечи. В четверг лучше не принимать скоропалительных решений, желательно все продумать. В выходные забудьте о своих проблемах и грустных мыслях, ждите могут приехать гости издалека.

Лев



На этой неделе вы будете способны решить самые сложные, практически непреодолимые задачи. Это время активных действий и молниеносной реакции на возникающие проблемы. Собравшись, вы сможете наладить отношения с сотрудниками и с начальством, привести в порядок дела и документацию. Традиционный подход к решению проблем не всегда будет удачным: возможно, вам стоит пересмотреть некоторые свои взгляды на жизнь и людей. Всю неделю будут поступать интересные предложения в деловой сфере. Будьте в центре общественной жизни, но не ввязывайтесь в сомнительные предприятия. В выходные семейные проблемы могут обрушиться, как снег на голову, так что заранее наберитесь сил и терпения для их решения.

Дева



На этой неделе высокая работоспособность, хорошее самочувствие и настроение станет гарантией успешности во многих сферах деятельности. Хорошая неделя для того, чтобы закончить незавершенное. Постарайтесь не отдаляться от коллег на работе, так как в данной ситуации самым лучшим решением окажется коллективное. Пока не время напоминать начальству о своих достижениях, ваши намерения могут неправильно истолковать. В ваших силах изменить отношения с окружающими в лучшую сторону. Лучше не вступать в споры, они не принесут ничего конструктивного. Ожидайте интересной информации, которая позволит вам продвинуться по карьерной лестнице. Не забывайте о семье и доме, постарайтесь уделить внимание близким.

Весы



На этой неделе вы можете оказаться объектом повышенного внимания, не позволяйте робости и излишней скромности помешать вам извлечь из этого всю возможную выгоду. Но не старайтесь указывать людям, как они, по вашему мнению, должны себя вести. Постарайтесь не перегружать себя работой. Можно легко снять напряженность в отношениях с партнерами, деликатно обговорив и свои, и чужие договорные обязательства. Отнеситесь бережно к имеющимся у вас финансам, не тратьте лишнего. Возможно, во вторник под давлением обстоятельств вы измените свою точку зрения по многим вопросам. В выходные семья потребует вашего внимание и заботы, вы сможете устранить досадные недоразумения в отношениях с детьми.

Скорпион



Вам необходимо сосредоточиться на рабочих делах, которые рассчитаны на перспективу. Вы будете стремительно продвигаться к намеченным целям. Неделя будет суматошной, но прибыльной. Успокойтесь и не суетитесь, плывите по течению. Скоро оно само вынесет вас туда, куда нужно. На работе никаких проблем не ожидается. Начальство вас ценит и учтет ваши пожелания. Постарайтесь рационально расходовать ваши силы, избегайте перегрузок. Пятница благоприятна для поездок, переговоров, обсуждения дел с коллегами и начальством. Вас ждут новые деловые и творческие предложения. Личная жизнь вас также порадует.

Стрелец



Ваш взгляд должен быть устремлен вперед, к новым качественным изменениям, не оглядывайтесь назад, иначе попадете в сети воспоминаний о прошлых ошибках. Сейчас вам необходимо найти золотую середину между желаниями и реальностью, и в этом вам помогут советы близких людей, которые на этой неделе окажутся весьма мудрыми и своевременными. Вас украсят дипломатичность и терпение. Окружащие вас ценят и уважают. Предложения, которые могут последовать от деловых партнеров, возможно, порадуют вас нешуточной прибылью. Не забывайте о своем доме. Во вторник будьте осторожны в высказываниях, умейте беречь свои и чужие секреты. В среду в ваших руках могут оказаться бразды правления, но, получив их, не становитесь диктатором. В воскресенье не обольщайтесь, вы можете стать жертвой заблуждения или обмана, советуйтесь с близкими.

Козерог



В понедельник желательно завершать дела, а не начинать новые. Со вторника постарайтесь настроиться на реализацию намеченных планов, и успешная неделя вам обеспечена. Если вы задумали что-то новое, вам необходим совет специалиста - юриста, врача, сотрудника банка. Вас, скорее всего, оценят по достоинству, наладятся отношения с коллегами и деловыми партнерами. Вы будете много общаться, переговоры пройдут успешно. А вот выходные дни, похоже, пройдут одиноко и пассивно. Но не унывайте, а отдохните от суеты. Благоприятно будут складываться партнерские взаимоотношения, также плодотворны деловые встречи и подписание договоров. В четверг лучше не спорить с начальством во избежание конфликтной ситуации. Не сидите дома в выходные дни, обогатите себя новыми впечатлениями.

Водолей



Не перегружайте себя сверхурочной работой, она все равно не убежит от вас. Вы сейчас можете оказаться перед выбором, по какой дороге вам пойти и с кем вместе. Пора что-то менять, избавиться от предрассудков и комплексов. В этот период ваши недостатки будут особенно бросаться в глаза, однако постарайтесь не реагировать на критику в свой адрес слишком болезненно, очень скоро вы приблизитесь к совершенству еще на пару ступенек. В принципе вас ожидает достаточно благополучная неделя, которая принесет уверенность в осуществлении ваших планов. В среду будет конструктивным разговор с начальством, вас услышат и оценят по достоинству. Командировки, поездки и новые знакомства окажутся удачными в среду. Постарайтесь в выходные оградить себя от лишних и ненужных контактов, выходные желательно провести в кругу близких людей. Поделитесь с ними своими тревогами, прислушайтесь к их советам.

Рыбы



Наступающая неделя достаточно безопасна, но вряд ли ровна и спокойна. У вас почти всегда будет выбор: включаться в события или оставаться вне их. Не исключены конфликтные ситуации с окружающими, причем вы можете провоцировать их сами. Постарайтесь сдержаться и промолчать, чтобы потом лишний раз не огорчаться Вам придется многое изменить улучшить и освоить. Почти наверняка возникнет ряд запутанных проблем, которые придется решать самостоятельно. Со среды можно ожидать начала полосы удач, но ваша персона будет вызывать повышенное внимание. Благоприятное время для публичных выступлений, они принесут вам успех и признание. В выходные получится, наконец, расслабиться и спокойно отдохнуть.



