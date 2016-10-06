Украина в шоке... партия Саакашвили пролетает на выборах в Грузии

09.10.2016 (11:01)

Вкусный галстук Саакашвили

Лидирующая на парламентских выборах в Грузии партия "Грузинская мечта" пока набирает 50,56 процента голосов избирателей — таковы результаты после обработки предварительных данных с более чем половины избирательных участков. Партия "Единое национальное движение" — на втором месте, набирая 25,51 процента голосов избирателей.

Ни одна из остальных партий пока не преодолела барьер в 5 процентов голосов, необходимый для получения мест в парламенте, рассказала председатель ЦИК страны Тамар Жвания. По данным ЦИК, блок "Давид Тархан-Моурави, Ирма Инашвили — Альянс патриотов Грузии" набирает 4,8 процента голосов, блок "Паата Бурчуладзе — Государство для народа" — 3,73 процента голосов, партия "Ираклий Аласания — Свободные демократы"- 3,9 процента, блок "Нино Бурджанадзе — Демократическое движение" — 3,27, Лейбористская партия — 2,97 процента.

По данным экзит-пола международной компании TNS, проведенному по заказу грузинских телекомпаний - 1-й канал, "Имеди", "Маэстро" и GDS, также побеждает "Грузинская мечта". По данным экзит-пола, партия "Грузинская мечта" получает 53,8% голосов, а ЕНД - 19,5%.

У Саакашвили конечно же не согласны с предварительными официальными данными и уже провели предупредительную акцию у здания Центральной избирательной комиссии...

Украина в шоке... К большому сожалению объявленные в международный розыск грузины и грузинки продолжат издеваться над населением Украины ....