Возле Ужгорода зеленые березы покрыты снегом - погода творит чудеса! (ФОТО)

09.10.2016 (11:08)

Лес в селе Ярок Ужгородского района

Вчера на окраине Ужгорода сильно заснежило. Подтверждение этому - фотографии ужгородцев Анны Пономаренко и Богдана Горала из леса, что в селе Ярок, Ужгородского района.

"Сегодня вместе с Hanna Ponomarenko утром поехали в Ярок за грибами. Грибов не нашли, зато нашли снеггггг, много снега .... Никогда еще не видел зеленые березы в снегу. Погода творит чудеса. Снега где-то сантиметров с 20", - пишет Богдан Гораль в Фейсбук и делится фотографиями заснеженного леса.

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