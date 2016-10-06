В Закарпатье через КПП "Чоп-Загонь" пытались завезти элитную "БМВ", похищенную в Германии

09.10.2016 (11:40)

Дорогое авто конфисковано

Украинец пытался завезти краденый автомобиль.

8-го октября примерно в 20.30 на КПП «Загонь-Чоп» зарегистрировался для выезда на автомобиле марки BMW 46-летний гражданин Украины. Пограничники детально проверили документы на автомобиль. В Шенгенской информационной системе отмечалось, что авто разыскивается немецкой полицией. Водителя машины было задержано и передано для расследования в полицейский отдел м. Загонь. Дорогое авто конфисковано.

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