В Закарпатье через КПП "Чоп-Загонь" пытались завезти элитную "БМВ", похищенную в Германии

|Дорогое авто конфисковано
Украинец пытался завезти краденый автомобиль.
8-го октября примерно в 20.30 на КПП «Загонь-Чоп» зарегистрировался для выезда на автомобиле марки BMW 46-летний гражданин Украины. Пограничники детально проверили документы на автомобиль. В Шенгенской информационной системе отмечалось, что авто разыскивается немецкой полицией. Водителя машины было задержано и передано для расследования в полицейский отдел м. Загонь. Дорогое авто конфисковано.
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