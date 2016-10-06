Пожарные всю ночь тушили в Закарпатье сушку для древесины

09.10.2016 (12:22)

Пожар на предприятии в Перечинском районе тушили всю ночь

Вечером 8 октября в 21:00 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре в здании сушки частного предприятия ООО «ВС-ЭКО-Технология» по адресу: Перечинский район, с.Симер, ул.Строителей.

Для ликвидации возгорания на место были направлены дежурные отделения 1-й государственной пожарно-спасательной части г. Перечин и 15-й государственной пожарно-спасательной части г. Ужгород. В общем 3 единицы техники и 10 человек личного состава. Подходящее помещение сушки площадью 60 кв. м состояло из двух частей, в каждой из которых хранились дрова по 30 куб. м. На момент прибытия пожарных расчетов огнем было полностью охватывают одну из частей сушки. Поэтому пожарные приложили максимум усилий, чтобы спасти другую часть сооружения с дровами.

Пожар был локализован в 22:00, а полностью ликвидирован в 5:57. Личным составом проводилась выгрузка и проливания тлеющей древесины. Уничтожено дрова 30 куб. м и повреждено покрытие и перекрытие на площади 30 кв.м.

Травмированных и погибших на пожаре нет. Причина пожара и ущерб устанавливаются.

У ДСНС Украины в Закарпатской области.

На Закарпатье при пожаре погиб человек (ФОТО)