Пограничники на Закарпатье помешали перемещению сигарет через границу

09.10.2016 (13:04)

Закарпатские пограничники пресекли попытку перемешения сигарет в Венгрию

Вчера, во время несения службы пограничники отдела «Вилок» Мукачевского отряда заметили одну неизвестную личность, которая двигалась в сторону государственной границы Украины. Увидев пограничный наряд, правонарушитель предпринял побега, оставив большую спортивную сумку, которую нес с собой.

В сумке, которую неизвестный оставил неподалеку от границы находились табачные изделия. Сигареты беглец, вероятно, пытался доставить в соседнюю Венгрии, но на пути ему стали пограничники. 990 пачек сигарет с украинской акцизной маркой доставлены в отдел пограничной службы «Вилок».

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