Не тревожьте сон бомжа! В Ужгороде на Петефи спит бездомный (ФОТО)

09.10.2016 (18:02)

Люди улиц...

К сожалению в последнее время бездомных становится все больше. Те, кто оказался на улице, нередко спят прямо в центре города.

Проблему «людей улиц» трудно не заметить, ведь их становится слишком много.

С тех пор как похолодало, бездомным даже негде погреться. Ранее они спали в подъездах домов, у теплосетей, в люках ... Теперь же - нередко под открытым небом ... на картоне.

И основная проблема Ужгорода не в вопросе количества беспризорных: их невозможно сосчитать, а в том - как им помочь. Нередко зимой их кормят волонтеры, но это - одноразовые акции ... а нужна реальная поддержка со стороны государства. Большинство бездомных, правда, сознательно избегают официальных центров помощи и предпочитают не становиться на учет, а заставлять бездомных регистрироваться вопреки их воле никто не может.

Действительно у нас не существует никакой официальной статистики относительно реального количества лиц, не имеющих крыши над головой.

Скажем, в 2011 году по данным фонда ООН ЮНИСЕФ в Украине насчитывалось 160 000 только детей, живущих на улице. С тех пор, за пять лет, их могло стать в разы больше.











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