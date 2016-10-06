Зимой украинцы могут остаться без электричества

09.10.2016 (18:24)

В «Укрэнерго» предупредили об отключениях электричества зимой

Исполняющий обязанности директора НЕК «Укрэнерго» Всеволод Ковальчук не исключает возможности ограничения подачи электричества украинцам зимой из-за высокой стоимости угля и газа.

Об этом он рассказал в интервью газете «Зеркало недели».

Он отметил, что в случае нехватки угля, придется запускать газо-мазутные блоки на Запорожской и Трипольской ТЭС и потреблять больше природного газа для производства электроэнергии на ТЭЦ. Также Ковальчук признал, что электроэнергия, произведенная из газа, будет достаточно дорого стоить.

«Да, цена будет намного выше, чем генерация на угле. Но устойчивость энергосистемы страны этого стоит, другие варианты обойдутся гораздо дороже. Или надо будет ограничивать потребителей. Ритмично, без массовых отключений, но», – добавил он.

На начало октября запасы угля на складах ТЭС составляли 1,3 млн тонн из запланированных 2,8 млн тонн.

Из-за резкого похолодания в нескольких районах Закарпатья уже начали отопительный сезон