Украину хотят разорвать на части : Молдова претендует на часть украинской территории

|Украина должна будет отдать Южную Бессарабию после обединения Молдовы с Румынией
Украина должна будет отдать Южную Бессарабию после объединения Молдовы с Румынией – заявил Гимпу. Возврат ныне принадлежащих Украине территорий будет вторым шагом, после присоединения Молдовы к Румынии.
Об этом заявил лидер правящей Либеральной партии, кандидат на должность президента Михай Гимпу в эфире телеканала TVC21.
«Наша страна – Румыния. Она создана молдаванами, 2/3 молдаван находятся по ту сторону Прута», - заявил Гимпу, уточнив, что «после того, как объединимся мы – те, кто может принимать решения», затем будет решен и опрос возврата Украиной Южной Бессарабии.
Михай Гимпу вступил в предвыборную кампанию по выборам президента с лозунгом о необходимости присоединения Молдовы к Румынии. Накануне предвыборной кампании, находящаяся у власти в Молдове Либеральная партия начала массовую информационную кампанию, выдвинув территориальные претензии к Украине и Болгарии, «объединив» территории нынешней Молдовы, Румынии, части Украины и Болгарии.
Известно, что Южная Бессарабия, вместе с Северной Буковиной вошли в состав Украины 2 августа 1940 года, когда Верховный Совет СССР принял законы "Об образовании Союзной Молдавской Советской Республики” и "О включении северной части Буковины, Хотинского, Аккерманского и Измаильского уездов в состав Украинской Советской Социалистической Республики”. Соответствующее решение советских властей было принято после того, как 28 июня 1940 г. под давлением СССР Румыния была вынуждена вывести войска с территории Северной Буковины и Южной Бессарабии. В результате, эти территории были присоединены к Украине в связи с тем, что «там преобладало украинское население».
Президентские выборы в Молдове состоятся 30 октября. К счастью, Гимпу фаворитом не является.
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Комментарии
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Зачем Украине предатели? Зачем Украине тупые ублюдки? Зачем Украине балласт, который надо кормить и содержать? Поэтому я бы предложил после окончания войны вывезти из Донбасса в другие регионы Украины всех украинских патриотов, всех нормальных людей, тех, кто не ходил на псевдореферендумы и не звал Путина, а убогие и жалкие дегенераты пусть живут в своем "русском мире" как хотят и пусть сами выкарабкиваются из всего этого. Пусть Путин их кормит.
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а чё ты о предателях и русском мире-давай про сало про космос про пчёл - рогулина тупорылая от тя ждут комента по поводу статьи - а ты все про тоже