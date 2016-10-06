Погода в Ужгороде и Закарпатье в понедельник, 10 октября

10.10.2016 (05:57)

В Ужгороде ясное утро сменит облачный день, возможно будет небольшой дождь

В Закарпатской области переменная облачность, ночью без существенных осадков, днем местами в горах небольшие осадки.

Ночью и утром местами туман. Ветер северо-западный 5-10 м / с. Температура воздуха ночью 2 ° мороза -3 ° тепла, днем 8-13 °, в горах местами 3-6 ° тепла.

В Ужгороде ясное утро сменит облачный день, возможно будет небольшой дождь. Ветер северо-западный 5-10 м / с. Температура воздуха ночью 1-3 ° тепла, днем 10-12 ° тепла.

Восход 07:43

Закат 18:52

Температура за последние 130 лет 10 октября:

макс: 24.1° (2001)

мин: -2.3° (1954)

Народный прогноз погоды: 10 октября почитается память преподобного Савватия Соловецкого, одного из зачинателей Соловецкого монастыря. Савватия в народе называли Пчеловодом, поскольку в этот день заканчивалась уборка ульев на зимовку. "Пчелиная матка уносит ключики от лета в далёкие края". Если на Савватия случится гром, то зима будет бесснежной, короткой и мягкой.