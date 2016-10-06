В Закарпатье нашли уникальные грибы-каракатица (ФОТО)

10.10.2016 (06:21)

Еще их называют "пальцами дьявола", а официально - цветохвостником Арчера

Австралийским грибам понравился климат Закарпатья, что поспособствовало их буйному росту.

Гриб-каракатица, который еще называют "пальцами дьявола", а официально - цветохвостником Арчера, растет в Австралии, Новой Зеландии, на юге Африки.

Диковинный гриб с красными лепестками, которые делают его похожим на морскую звезду, отыскали любители "тихой охоты" в лесопосадке возле Ужгорода. Находку сфотографировали и, как водится, выложили снимок в соцсети. Пользователи сразу же узнали заморский гриб, занесенный в Красную книгу Украины. Правда, до сих пор неизвестно, каким образом австралийский гриб попал сюда.

Сварить грибной суп из такого "цветка" не получится. Гриб не ядовит, но имеет очень неприятный запах гниющей плоти. Вонь - и защитный механизм, и приманка для насекомых, которые переносят грибные споры.

Королевские птицы облюбовали Ужгород : Лебеди на Уже готовятся к вылету в теплые края (ВИДЕО)