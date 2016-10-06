"Тревожная кнопка" : Позы в сексе с максимальной стимуляцией клитора (только +18)

10.10.2016 (06:33)

5 позиций в сексе с максимальной стимуляцией клитора

Клитор — та самая «красная кнопка», стимуляция которой позволяет женщине получить сексуальное удовольствие. Пренебрегать этими знаниями нельзя, а поэтому тема нашей пятничной подборки — 5 позиций в сексе с максимальной стимуляцией клитора.

Галопом по Европам

поза лежа, женщина сверху

Находясь сверху, зацепись ступнями о ноги своего молодого человека, наклонись вперед,вцепись руками в простынь по обеим сторонам от его головы, затем напряги ягодицы и начни совершать мелкие, тугие фрикции. В этой позе секса твой клитор будет тереться о его лобок, что доставит тебе дополнительные приятные ощущения. Не забывай экспериментировать! Чередуй быстрые равномерные движения с медленными и глубокими,переходи с легкого аллюра на бешеный галоп!

Упор стоя

поза стоя, мужчина сзади

Самое сложное в этой позе секса, когда мужчина сзади, — сохранить равновесие, поэтому, когда он войдет внутрь тебя, упрись ладонями о свои колени. Это поможет тебе принять устойчивое положение. Во время фрикций твой мужчина должен поддерживать тебя руками за талию. Поза секса идеально подходит для быстрого, страстного секса. Несмотря на то что первую скрипку в этом случае играет мужчина, ты тоже можешь активно участвовать в процессе. Двигайтесь синхронно, увеличивая амплитуду фрикций, свободной рукой стимулируй клитор. «Камасутра» уверена, что вы достигнете оргазма одновременно.

Восьмеркой

поза лежа, мужчина сверху

«Камасутра» немного доработала классическую миссионерскую позу секса. Мужчина сверху,а ты подложи под ягодицы пару подушек, чтобы проникновения его члена были более глубокими. В этой позе секса очень активно стимулируется точка G, кроме того, его лобок трется о твой клитор. Как говорится, все удовольствия сразу! Для дополнительных приятных ощущений попроси своего мужчину совершать круговые фрикции и движения восьмеркой. Велика вероятность, что тогда вы достигнете оргазма одновременно!

Питон

поза лежа, женщина сверху

Эта поза секса рекомендована «Камасутрой» специально для тех пар, которые давно мечтали стать единым целым. Уложи своего любимого на постель и оседлай его, как в стандартной позе «Наездница», когда женщина сверху. Когда его член будет полностью в тебе, медленно вытяни ноги и ляг на него сверху. Отведи его руки в стороны и обопрись о них руками. Для дополнительной опоры ты можешь попросить своего молодого человека напрячь ступни, тогда ты сможешь опираться о них пальцами ног. Главный плюс этой позы в том, что вы полностью соприкасаетесь телами, можете беспрестанно целоваться и ласкать друг друга. Кстати, в позе секса «Питон» великолепно стимулируется клитор, так что проблем с оргазмом тоже не должно возникнуть.

Софа соблазнов

поза сидя, женщина сверху

Хочешь, чтобы эта ночь любви запомнилась ему надолго? Воспользуйся подсказкой нашей«Камасутры» и усади своего бойфренда в удобное кресло, оседлай его, расставив ноги,и упри согнутые колени ему в грудь. Затем медленно откинься назад и упрись вытянутыми руками в пол. Двигайся вперед-назад, сводя и разводя ноги. Эта поза секса не такая сложная, как может показаться. Ты сохраняешь равновесие, за счет того что упираешься ладонями о пол, а твой мужчина сидит и поддерживает тебя за ноги. Для более сильных ощущений во время секса сжимай и разжимай мышцы вагины. Выбрав правильный ритм фрикций, ты довольно быстро достигнешь оргазма.

Один день из блядск#й жизни семьи порнозвезд (ФОТО)